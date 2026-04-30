VQG Cúc Phương khuyến cáo

  • Thứ năm, 30/4/2026 09:35 (GMT+7)
Nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với cao điểm mùa bướm, Vườn quốc gia Cúc Phương dự báo lượng khách tăng mạnh. Đơn vị khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định, không tác động đến hệ sinh thái rừng.

Du khách khám phá tài nguyên rừng tại VQG Cúc Phương giữa tháng 4.

Ngày 29/4, Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương dự báo lượng khách có thể tăng mạnh do nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với cao điểm mùa bướm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thiên nhiên khác. Đơn vị quản lý phát thông báo quan trọng, xây dựng kế hoạch đón tiếp du khách, ưu tiên bảo vệ tài nguyên rừng.

Theo đó, thời gian đón khách được quy định từ 6h-17h00 hàng ngày. Hệ thống bán vé trực tuyến hoạt động 24/24h, khuyến khích du khách đặt vé trước để chủ động lịch trình và hạn chế tập trung đông người tại cổng vào.

Tại khu vực đón khách, VQG thực hiện phân luồng phương tiện ngay từ cổng, ưu tiên các nhóm khách đã đặt dịch vụ và khách lưu trú. Lượng xe vào các tuyến tham quan trong rừng cũng sẽ được điều tiết theo từng khung thời gian nhằm tránh quá tải cục bộ.

Song song, các sản phẩm trải nghiệm tại khu vực ngoại vi và cổng vườn được tăng cường, góp phần giãn khách và giảm áp lực lên khu vực trung tâm hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Các lực lượng chức năng phối hợp đội ngũ hướng dẫn viên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và siết chặt bảo vệ rừng.

Đơn vị khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định khi tham quan như không dừng đỗ xe tùy tiện, không tập trung đông người tại các điểm nhạy cảm, không xả rác và không tác động đến hệ sinh thái rừng.

Du khách "săn" mùa bướm tại VQG Cúc Phương giữa tháng 4.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, VQG Cúc Phương giới thiệu nhiều tuyến trải nghiệm gắn với thiên nhiên, bảo tồn và văn hóa bản địa, phục vụ cả khách đi trong ngày lẫn lưu trú 2 ngày 1 đêm.

Du khách có thể lựa chọn các hành trình tham quan trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, bảo tàng Cúc Phương, khu bảo tồn thú móng guốc và chim, kết hợp tìm hiểu các giá trị lịch sử - sinh học và văn hóa Mường.

Trải nghiệm "tắm rừng" hòa mình vào không gian rừng nguyên sinh và cảm nhận thiên nhiên trực tiếp, với lựa chọn tour trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm. Tuyến "Dấu chân tiền sử và kỳ quan rừng già" mở rộng hành trình khám phá hang động người xưa, cây cổ thụ và hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Cúc Phương.

VQG Cúc Phương rộng hơn 22.200 ha, nằm trên 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là VQG đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.

Các tháng 4-5, Cúc Phương vào mùa bướm, còn những tháng hè là mùa sinh sản của đom đóm. Đây là thời điểm thu hút rất đông khách du lịch tới Cúc Phương. Tháng 5/2024, đơn vị tổ chức tour đêm đầu tiên bằng xe điện xem đom đóm và động vật hoang dã.

Cúc Phương 6 năm liền được World Travel Awards vinh danh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", từ 2019 đến 2024.

Điều bị 'bỏ quên' tại VQG Cúc Phương

Không chỉ nổi tiếng với mùa bướm hay đom đóm, ẩn sâu bên trong Vườn quốc gia Cúc Phương là mảng xanh bất tận và không gian rừng nguyên sơ mà nhiều du khách dễ bỏ lỡ.

17:26 22/4/2026

Khách mang vợt bắt bướm, cất vào hộp tại VQG Cúc Phương

Hình ảnh nhóm du khách dùng vợt bắt bướm trong VQG Cúc Phương (Ninh Bình) gây bức xúc. Ban quản lý lên tiếng cảnh báo, đồng thời đưa ra loạt khuyến nghị để bảo vệ hệ sinh thái.

13:36 19/4/2026

Cảnh báo khách xả rác, giẫm đạp cây trong VQG Cúc Phương

VQG Cúc Phương bước vào mùa đẹp nhất năm, nhưng cùng với dòng khách đổ về ngắm bướm là những phản ánh ngày một nhiều về rác thải, cây cối bị giẫm đạp và hành vi thiếu ý thức trong rừng.

19:00 12/4/2026

Châu Sa

Ảnh: Phạm Tú

