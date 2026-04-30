VQG Cúc Phương khuyến cáo

Nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với cao điểm mùa bướm, Vườn quốc gia Cúc Phương dự báo lượng khách tăng mạnh. Đơn vị khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định, không tác động đến hệ sinh thái rừng.

Du khách khám phá tài nguyên rừng tại VQG Cúc Phương giữa tháng 4.

Ngày 29/4, Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương dự báo lượng khách có thể tăng mạnh do nghỉ lễ 30/4-1/5 trùng với cao điểm mùa bướm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thiên nhiên khác. Đơn vị quản lý phát thông báo quan trọng, xây dựng kế hoạch đón tiếp du khách, ưu tiên bảo vệ tài nguyên rừng.

Theo đó, thời gian đón khách được quy định từ 6h-17h00 hàng ngày. Hệ thống bán vé trực tuyến hoạt động 24/24h, khuyến khích du khách đặt vé trước để chủ động lịch trình và hạn chế tập trung đông người tại cổng vào.

Tại khu vực đón khách, VQG thực hiện phân luồng phương tiện ngay từ cổng, ưu tiên các nhóm khách đã đặt dịch vụ và khách lưu trú. Lượng xe vào các tuyến tham quan trong rừng cũng sẽ được điều tiết theo từng khung thời gian nhằm tránh quá tải cục bộ.

Song song, các sản phẩm trải nghiệm tại khu vực ngoại vi và cổng vườn được tăng cường, góp phần giãn khách và giảm áp lực lên khu vực trung tâm hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Các lực lượng chức năng phối hợp đội ngũ hướng dẫn viên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và siết chặt bảo vệ rừng.

Đơn vị khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định khi tham quan như không dừng đỗ xe tùy tiện, không tập trung đông người tại các điểm nhạy cảm, không xả rác và không tác động đến hệ sinh thái rừng.

Du khách "săn" mùa bướm tại VQG Cúc Phương giữa tháng 4.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, VQG Cúc Phương giới thiệu nhiều tuyến trải nghiệm gắn với thiên nhiên, bảo tồn và văn hóa bản địa, phục vụ cả khách đi trong ngày lẫn lưu trú 2 ngày 1 đêm.

Du khách có thể lựa chọn các hành trình tham quan trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, bảo tàng Cúc Phương, khu bảo tồn thú móng guốc và chim, kết hợp tìm hiểu các giá trị lịch sử - sinh học và văn hóa Mường.

Trải nghiệm "tắm rừng" hòa mình vào không gian rừng nguyên sinh và cảm nhận thiên nhiên trực tiếp, với lựa chọn tour trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm. Tuyến "Dấu chân tiền sử và kỳ quan rừng già" mở rộng hành trình khám phá hang động người xưa, cây cổ thụ và hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Cúc Phương.

