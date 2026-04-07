Báo ngoại gọi Phú Quốc là 'ẩn số' mới của Đông Nam Á

Không ồn ào như Phuket hay Bali, Phú Quốc mang đến trải nghiệm khác biệt với chợ địa phương, rừng nhiệt đới và những bãi biển hoang sơ, theo nhật báo Anh quốc.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Giữa giờ trưa tại chợ Dương Đông (Phú Quốc), không có bóng dáng du khách. Xe máy len lỏi khắp con đường đầy ổ gà, có chiếc chở đầy thùng xoài hoặc mực, chiếc khác chở cả gia đình với 2 đứa trẻ chen giữa bố mẹ trên yên xe nhỏ.

Người dân dừng xe ngay trước từng quầy để mua hàng. Các sạp chất đầy mực nang, nhím biển vừa được đưa từ thuyền cập bến phía sau chợ. Những giỏ lớn đựng thanh long, sầu riêng, chuối nhỏ xếp kín. Một cụ ông đội nón lá chỉ vào bể ếch béo ngay dưới chân, hỏi du khách nước ngoài có muốn mua về làm bữa tối.

Chỉ qua một cây cầu, khung cảnh thay đổi rõ rệt. Cách đó vài mét, chợ đêm gọn gàng bắt đầu đón khách du lịch, với các quầy đồ ăn đường phố, quán cà phê và gian hàng lưu niệm. Đèn lồng lụa và dây đèn trang trí treo khắp phố; trái cây địa phương được xay thành sinh tố hoặc phủ socola ngay khi khách chờ. Hòn đảo lớn nhất Việt Nam dường như đang đứng giữa 2 bản sắc.

Chật kín khách tại các quán ăn ở chợ đêm Phú Quốc dịp lễ năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Cách TP.HCM khoảng một giờ bay, Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam. Diện tích đảo tương đương đảo Man (Anh), hơn một nửa diện tích là rừng nhiệt đới, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi đây có khoảng 150 km bãi biển cát trắng, xen kẽ các làng chài nhỏ.

Đảo được nối điện lưới từ đất liền vào năm 2013, nổi tiếng với ngọc trai, hồ tiêu và nước mắm. Tuy nhiên, khác với những điểm đến tương tự ở Đông Nam Á như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia), nơi đây vẫn là "ẩn số" đối với khách Tây ba lô Anh, một phần do chưa có đường bay thẳng, tờ Independent nhận định.

Du khách nước ngoài cầm một khung tổ ong tại trang trại mật ong ở Phú Quốc. Ảnh: Siobhan Grogan/Independent.

Dù vậy, những thay đổi đang diễn ra nhanh chóng. Lượng khách Anh đến Việt Nam đã tăng 20% trong năm 2025, một phần nhờ chính sách miễn visa 45 ngày. Việt Nam đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách đến Phú Quốc vào năm 2030, tăng 114% so với 2025.

Hạ tầng cũng được đầu tư mạnh với cảng phà quốc tế đang được xây dựng, mở rộng sân bay quốc tế, hàng loạt khách sạn cao cấp dự kiến ra mắt. Ngoài khơi, các biệt thự trên mặt nước kiểu Maldives đã xuất hiện trong một số dự án nghỉ dưỡng.

Du khách có thể đi cáp treo vượt biển dài hàng đầu thế giới đến đảo Hòn Thơm, nơi có công viên nước và các vịnh nhỏ nước xanh ngọc. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn khá vắng, khách thường chỉ đến vào buổi tối để xem trình diễn ánh sáng và pháo hoa.

Ở phía Bắc của hòn đảo, cảnh quan trở nên hoang sơ hơn với rừng rậm, thác nước và các trang trại hồ tiêu. Tại một nông trại ven đường, du khách có thể tự do tham quan mà không mất phí. Gần đó, một trang trại nuôi ong cho phép khách trải nghiệm trực tiếp giữa vườn cây ăn trái, trấn an rằng ong "rất hiền".

Buổi tối, du khách thưởng thức hải sản tươi sống như tôm hùm, hàu từ vịnh Thái Lan. Khi mặt trời lặn, ánh đèn xanh từ thuyền đánh bắt mực thắp sáng mặt biển, phản chiếu nhịp sống truyền thống vẫn tiếp diễn song song với làn sóng phát triển du lịch.

Cầu Hôn (Phú Quốc) phủ kín du khách cùng chờ khoảnh khắc mặt trời chạm đường chân trời, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.