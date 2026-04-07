Đại sứ quán Ấn Độ khuyến cáo công dân du lịch Phú Quốc

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội khuyến cáo công dân nên xin thị thực Việt Nam ngay cả khi chỉ đến Phú Quốc, nhằm tránh rủi ro phát sinh khi buộc phải di chuyển vào đất liền.

Khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 6/4, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phát đi khuyến cáo dành cho công dân nước này khi du lịch Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các trường hợp đến Phú Quốc theo diện miễn thị thực.

Theo cơ quan này, Phú Quốc hiện áp dụng chính sách miễn visa cho một số quốc tịch, bao gồm công dân Ấn Độ, với điều kiện du khách chỉ lưu trú và di chuyển trong phạm vi đảo. Chính sách này không cho phép nhập cảnh vào đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế đã xuất hiện các tình huống phát sinh như cấp cứu y tế hoặc gián đoạn chuyến bay, buộc du khách phải di chuyển vào các thành phố lớn như TP.HCM hoặc Hà Nội để tiếp tục hành trình hoặc tìm kiếm hỗ trợ.

Trong những trường hợp này, nếu không có thị thực hợp lệ, du khách có thể gặp nhiều khó khăn, bao gồm hạn chế di chuyển, chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế và vướng mắc về thủ tục xuất nhập cảnh.

Do đó, Đại sứ quán Ấn Độ khuyến nghị công dân nên xin thị thực Việt Nam phù hợp trước chuyến đi, ngay cả khi kế hoạch ban đầu chỉ dừng lại tại Phú Quốc. Trường hợp nhập cảnh theo diện miễn visa nhưng sau đó cần vào đất liền, du khách có thể đối mặt với các vấn đề liên quan đến quy định xuất nhập cảnh.

Khách Ấn Độ tập trung đông đúc tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng lưu ý tình trạng mất hộ chiếu của công dân Ấn Độ khi du lịch Việt Nam đã xảy ra trong thời gian qua. Khi gặp sự cố, du khách cần lập tức trình báo với cơ quan công an tại địa phương nơi xảy ra vụ việc để hoàn tất thủ tục cần thiết.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán tại TP.HCM có thể cấp giấy tờ đi lại khẩn cấp trong ngày. Tuy nhiên, theo quy định, việc cấp giấy phép xuất cảnh thường mất từ 3-5 ngày làm việc, thậm chí lâu hơn trong một số trường hợp. Trong thời gian này, công dân Ấn Độ phải lưu trú tại Việt Nam cho đến khi hoàn tất thủ tục.

Đại sứ quán Ấn Độ khuyến cáo du khách cần chủ động chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và nắm rõ quy định nhập cảnh nhằm đảm bảo chuyến đi an toàn, tránh các rủi ro phát sinh ngoài kế hoạch.

Trong quý I, Việt Nam đón khoảng 242.656 lượt khách Ấn Độ, tăng 69,3% so với cùng kỳ, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất. Cục Du lịch Quốc gia đánh giá đây là thị trường giàu tiềm năng trong bối cảnh Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới.

Du khách Ấn Độ tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Về điểm đến, Phú Quốc dẫn đầu mức độ quan tâm với lượng tìm kiếm tăng 47%, tiếp theo là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang (Khánh Hòa). Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong top 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của du lịch Ấn Độ trong giai đoạn 2019-2024.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, nhu cầu của khách Ấn Độ khá đa dạng. Ngoài các tour đoàn truyền thống, thị trường này ghi nhận sự gia tăng của du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), tour gia đình, nhóm bạn và đặc biệt là du lịch cưới.

Sự kết hợp nhiều loại hình du lịch, từ khách đoàn quy mô lớn đến khách tự túc, khiến Ấn Độ trở thành thị trường đặc thù và giàu dư địa khai thác. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 1 triệu lượt khách từ thị trường này trong năm nay.

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng khiến khách Ấn Độ choáng ngợp Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".