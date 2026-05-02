Bỏ cuộc đi thuyền Tràng An vì quá đông

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu vực bến thuyền, xếp hàng dài từ điểm bán vé ra ngoài cổng.

Tại bến thuyền, nhiều du khách phải xếp hàng chờ đợi dưới nắng nóng. Khu vực mua vé và lên thuyền nhiều thời điểm xảy ra tình trạng quá tải. Sau thời gian chờ kéo dài, nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi. Một số người đã chọn rời bến hoặc điều chỉnh lịch tham quan.

Đến Tràng An lần thứ 3, Đoàn Ngọc Trang (ngụ tỉnh Bắc Ninh) đánh giá đây là lần thấy bến thuyền đông nhất từ trước đến nay. "Tuy đã chủ động mua vé trực tuyến từ trước để tiết kiệm thời gian, cả nhà tôi vẫn phải xếp hàng hơn 2 tiếng rưỡi. Chúng tôi đã lường trước Tràng An sẽ rất đông vào dịp lễ nên vẫn vui vẻ chờ đợi để lên thuyền", Trang nói.

Theo Ban Quản lý Di sản Tràng An, khu di sản không quy định cứng số lượng vé bán ra mỗi ngày. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế tại bến thuyền, lượng khách chờ, khả năng điều phối thuyền và sức chứa vận hành, đơn vị sẽ chủ động điều tiết để tránh quá tải.

“Khi lượng khách đạt đến ngưỡng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan, ban quản lý sẽ tạm dừng bán vé hoặc khuyến nghị du khách chuyển sang khung giờ khác. Chúng tôi không đặt mục tiêu bán vé ồ ạt, mà ưu tiên để du khách đã mua vé có hành trình thuận lợi, đồng thời tránh việc người đến sau phải chờ đợi quá lâu”, đại diện Ban Quản lý Di sản Tràng An chia sẻ.

Dòng người ken đặc tại bến thuyền sáng 2/5. Do đặc thù tham quan Tràng An hoàn toàn bằng thuyền, việc lượng khách tập trung lớn trong cùng một khung giờ dễ dẫn đến tình trạng chờ đợi kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Ninh Bình tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt tại các điểm đến như Tràng An, Hoa Lư, Tam Cốc. Trước đó, chỉ trong quý I/2026, địa phương đã đón khoảng 9,9 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút lớn của vùng đất di sản ngay từ đầu năm.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình