Không nhận ra biển Đồ Sơn

  • Thứ sáu, 1/5/2026 10:06 (GMT+7)
Ngày 30/4, hàng vạn người dân và du khách đến các bãi tắm truyền thống và bãi tắm nhân tạo ở Đồ Sơn, Hải Phòng, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Ngày 30/4, thời tiết tại Hải Phòng nắng to, gió mát. Tại các bãi tắm nhân tạo miễn phí ở Đồ Sơn chật kín người đến tắm biển, vui chơi nghỉ lễ từ trưa.

Ghi nhận của PV, bãi tắm nhân tạo (miễn phí) dài gần 2km sóng nhẹ, nước trong và có rặng dừa xanh ngát là điểm tắm mới, thu hút hàng vạn người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển.

Bãi tắm nhân tạo này do UBND phường Đồ Sơn quản lý, với nhiều đặc điểm ưu việt, phù hợp với mọi lứa tuổi du khách. Nhiều người tranh thủ check-in nắng gió, cát trắng và rặng dừa xanh dọc bãi tắm.
Trong khi đó, tại bãi tắm khu 2 truyền thống Đồ Sơn ken đặc người xuống tắm biển, vui chơi, nghỉ ngơi dịp lễ. Mỗi khi đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bãi tắm khu 2 Đồ Sơn thu hút hàng vạn khách đến tắm biển, ăn hải sản.

Bãi tắm khu 2 Đồ Sơn có đặc điểm gió to, sóng mạnh và cát vàng tự nhiên rất được khách du lịch ưa chuộng. Đặc biệt, du khách có thể thỏa thích ăn uống, chơi thể thao trên bãi cát trắng và tắm biển tự nhiên.
Tại các bãi tắm, du khách cũng trải nghiệm nhiều dịch vụ vui chơi cảm giác mạnh như dù lượn, thuyền chuối.

Nhiều em nhỏ đi cùng gia đình, người thân tỏ ra thích thú khi vui đùa với sóng biển.

Nhiều gia đình, nhóm khách đi theo đoàn chụp ảnh lưu niệm tại bãi biển Đồ Sơn.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

