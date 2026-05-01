Chờ lái xe tăng mini dịp 30/4 ở TP.HCM

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dòng người đổ về Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) vui chơi, kết hợp tham quan và trải nghiệm các hoạt động giải trí.
Nổi bật giữa các hoạt động là khu trải nghiệm “Hành trình chiến xa”. Tại đây, du khách có thể trực tiếp điều khiển xe tăng mini di chuyển qua các đoạn địa hình mô phỏng.
Những chiếc xe tăng mini được thiết kế mô phỏng phương tiện quân sự, sơn màu xanh rêu, vỏ kim loại, phần đầu tạo hình nòng pháo, không chỉ phục vụ di chuyển qua địa hình mà còn được phát triển theo hướng nhập vai lịch sử, giúp du khách không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia, từ đó phần nào cảm nhận không khí của những hành trình chiến đấu trong quá khứ.
Với thiết kế bánh xích như xe tăng thật, phương tiện có thể linh hoạt di chuyển qua nhiều dạng địa hình mô phỏng. Hệ thống điều khiển được tinh gọn, dễ thao tác, tích hợp hai chế độ di chuyển nhanh và chậm phù hợp với người chơi.
“Mới đầu tôi nhìn tưởng khó, ai ngờ lên lái cũng không quá phức tạp. Xe chạy mấy đoạn cua tôi bắt đầu thấy đã, vừa hơi run, vừa thấy vui. Khu này lại có nhiều cây nên đứng chờ cũng không bị nắng gắt", anh Hữu Sang (phường Đông Hòa) chia sẻ.
Theo ghi nhận Tri Thức - Znews, khu vực xe tăng mini liên tục đông người, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Nhiều du khách xếp hàng chờ đến lượt để thử cảm giác lái xe vượt địa hình đây một trải nghiệm mới lạ tại khu du lịch.
Mỗi xe chở từ một đến bốn người. Giá vé dao động từ 70.000 đến 200.000 đồng mỗi lượt xe, phù hợp với nhiều nhóm khách.
Trước khi trải nghiệm, người chơi được phổ biến cách điều khiển và các lưu ý an toàn. Trong suốt quá trình vận hành, nhân viên túc trực hỗ trợ và giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.
Bên cạnh trải nghiệm lái xe, khu du lịch còn tổ chức hoạt động diễu hành xe tăng với quy mô 10 xe cùng 30 nhân sự. Đoàn di chuyển qua các tuyến đường chính, kết hợp âm thanh và cờ hoa, thu hút đông đảo du khách dừng lại theo dõi.
"Hôm nay tôi may mắn được tham gia trong vai người lái xe tăng. Khi ngồi cầm lái, chạy quanh khu vực đông du khách, tôi có cảm giác phần nào không khí hào hùng. Trải nghiệm vừa vui, vừa đặc biệt, mình sẽ nhớ khoảnh khắc này”, Phạm Tuyên, sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, chia sẻ.
Một em nhỏ thích thú say sưa, chăm chú quan sát, cầm vô lăng xe tăng mini. Khoảnh khắc hồn nhiên giữa sắc đỏ cờ Tổ quốc mang đến cảm giác sinh động, gần gũi trong ngày lễ.
Theo đại diện đơn vị vận hành, “Hành trình chiến xa” sẽ không chỉ phục vụ riêng dịp lễ mà tiếp tục duy trì trong mùa cao điểm hè, kết hợp với các hoạt động khác như Lễ hội Trái cây Nam Bộ. Việc bổ sung các sản phẩm trải nghiệm mới được kỳ vọng giúp đa dạng hóa hoạt động vui chơi, đồng thời tăng sức hút cho khu du lịch trong thời gian tới.