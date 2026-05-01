Khách lấp kín rạp xiếc nghìn tỷ đồng ở TP.HCM trong suất diễn đầu tiên

Sáng 30/4, khoảng 1.500 khán giả trải nghiệm múa rối nước và thưởng thức các tiết mục xiếc tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ. Sự kiện kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tổ chức.
Do số lượng giới hạn, người dân phải đăng ký trước để tham gia trải nghiệm. Chương trình diễn ra vào hai ngày 30/4 và 1/5.
Sân khấu chính được thiết kế không cột, không che khuất tầm nhìn, đảm bảo khán giả ở mọi vị trí đều có thể quan sát trọn vẹn. Hệ thống sân khấu đa tầng cao tới 12 tầng cho phép vận hành linh hoạt, đáp ứng đa dạng yêu cầu dàn dựng, kể cả các chương trình quy mô lớn.
Về lâu dài, đơn vị hướng đến xây dựng các show diễn mang bản sắc TP.HCM, trở thành điểm dừng chân trong tour du lịch, phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Khán giả hồi hộp theo dõi phần trình diễn từ các nghệ sĩ. Chị Kim Vân (ngụ phường Gia Định) cho biết: "Tôi ấn tượng với phần trượt pa-tin và đu dây của các nghệ sĩ. Tôi không ngờ các phần trình diễn xiếc có thể ngoạn mục đến như thế".
Sàn sân khấu sử dụng cơ chế nâng hạ thủy lực chịu tải lớn, đảm bảo an toàn cho các tiết mục có thú nặng tới 5 tấn. Ghế ngồi thiết kế linh hoạt, có thể xếp gọn để mở rộng không gian. Ngoài ra, hệ thống camera hiện đại cho phép ghi hình, truyền hình trực tiếp chất lượng cao trên các kênh lớn và nền tảng trực tuyến.
Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn như màn xiếc thăng bằng, patin, lắc vòng, tung hứng, quay đĩa, quay thảm, múa rối nước, múa lửa.
Sân khấu chính có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, cao khoảng 24m, tạo nên không gian biểu diễn rộng lớn và ấn tượng. Được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng công nghệ sân khấu hiện đại, nơi đây có khả năng đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật từ xiếc, ca múa nhạc đến các chương trình quy mô lớn mang đến trải nghiệm sống động và chuyên nghiệp cho khán giả.
Nhiều khán giả nhận xét phần trình diễn công phu, hoành tráng từ khâu ánh sáng, âm thanh, phần trình diễn.
Khánh thành ngày 19/8/2025, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, góp phần bổ sung không gian văn hóa - giải trí cho TPHCM. Công trình tọa lạc trên đường Lữ Gia, cạnh Nhà thi đấu Phú Thọ.
Nhiều gia đình, trẻ nhỏ chọn xem xiếc là hoạt động giải trí cho dịp lễ 4 ngày.
Bên ngoài khuôn viên là các hạng mục như khu nhà hàng, văn phòng, phòng tập luyện của nghệ sĩ và khu nuôi dưỡng, chăm sóc thú,...