Cảnh đông nghìn nghịt trên bãi biển Vũng Tàu

  • Thứ bảy, 2/5/2026 05:47 (GMT+7)
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân và du khách từ các tỉnh lân cận đổ về Vũng Tàu tắm biển, khiến khu vực này đông nghẹt từ sáng sớm đến chiều tối.

Chiều 1/5, hàng chục nghìn người dân và du khách đổ xô đến khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) vui chơi, tắm biển. Cách trung tâm thành phố khoảng 100 km, biển Vũng Tàu là điểm đến yêu thích của người dân các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ.
Tuyến đường ven biển như Thùy Vân và khu vực trung tâm ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Các bãi giữ xe kín chỗ, xe cộ di chuyển chậm.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 16h, dòng người bắt đầu đổ xuống Bãi Sau để tắm biển, vui chơi.
Càng về chiều, bãi biển càng đông kín người dân và du khách.

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết tại Vũng Tàu nắng đẹp, nhiệt độ dao động 28-33 độ C, thuận lợi cho hoạt động tham quan, tắm biển của du khách.
Dịp lễ năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày liên tục, thậm chí có thể kéo dài 9 ngày nếu người lao động xin nghỉ phép và kết hợp kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó. Dịp lễ kéo dài khiến Vũng Tàu trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và cả du khách quốc tế.
Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết trong ngày đầu nghỉ lễ (ngày 30/4), địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách đến tắm biển.
Con số này bằng tổng lượng khách của 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua (25-27/4). Dự kiến, trong cả đợt nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khoảng 200.000 lượt khách.
Nhiều du khách cho biết Vũng Tàu đã thay đổi nhiều so với thời gian trước, từ cảnh quan đến giá cả. Phố biển giờ là không gian du lịch đúng nghĩa cho cộng đồng, ai cũng có thể đến vui chơi mà không còn nỗi lo bị "chặt chém" như trước.

Cùng gia đình đến Vũng Tàu du lịch trong dịp lễ năm nay, chị Tuyến (ngụ Cần Thơ) cho rằng giá phòng dịp lễ có tăng nhưng "đó là điều bình thường". Chị cho rằng cảnh quan tại đây khá đông vui, nhộn nhịp và cho biết đã lường trước điều này vì kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài, nhu cầu du lịch tăng cao.
Một số du khách chọn chèo kayak, lái môtô nước... Các hoạt động có giá 400.000-500.000 đồng/lượt.
Do thời tiết chiều 1/5 có sóng khá lớn, nhiều gia đình cho trẻ em trải nghiệm bắt ốc tại các mỏm đá và xúc cát trên bãi biển.

Đến hơn 18h cùng ngày, biển Bãi Sau khu vực gần tháp Tam Thắng vẫn còn rất đông người dân tắm biển.
Tháp Tam Thắng trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, với không gian thoáng đãng và kiến trúc ấn tượng, tạo nên phông nền lý tưởng để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trong dịp nghỉ lễ.
Theo báo cáo công bố ngày 20/4 của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, lượng tìm kiếm phòng ở tại Vũng Tàu (TP.HCM) với ngày nhận phòng từ 25/4 đến 3/5 tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa vùng biển này vào nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ kép Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Quỳnh Danh

