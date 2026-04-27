Kẹt xe 3 tiếng mới đến được Vũng Tàu ngày lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu , TP.HCM dài khoảng 2 km gần như không còn khoảng trống. Dọc bãi cát, du khách trải thành từng lớp nối dài.

Dưới làn nước, hàng nghìn người chen kín để giải nhiệt giữa cái nắng gay gắt. Nhiều du khách cho biết đã ra biển từ sáng sớm để tránh đông, nhưng vẫn bất ngờ khi lượng người đổ về mỗi lúc một dày, càng về trưa càng trở nên quá tải.

Theo ghi nhận, lượng khách tăng mạnh ngay từ sáng và đạt cao điểm vào buổi chiều. Phần lớn du khách đến từ phường, xã thuộc TP.HCM và các tỉnh lân cận, lựa chọn Vũng Tàu cho chuyến đi ngắn ngày nhờ khoảng cách gần, thuận tiện di chuyển.

"Tôi từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu, bị kẹt xe gần 3 tiếng nhưng vẫn rất háo hức vì được đi chơi lễ. Ra tới Bãi Sau, lượng người đông hơn tôi nghĩ. Chúng tôi tranh thủ tắm biển rồi chụp hình check-in cho có kỷ niệm", Nguyễn Hoàn Khánh Ngọc (17 tuổi) chia sẻ.

Trong khi đó, một du khách khác cho biết việc biển Vũng Tàu đông nghịt vào dịp lễ là điều đã được tính trước. “Chúng tôi không quá bận tâm chuyện chen chúc. Tôi ra biển chủ yếu để giải nhiệt, quay clip, chụp hình check-in rồi về nghỉ ngơi sau thời gian học tập căng thẳng", Bảo Ngọc, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ.

Không chỉ bãi biển, các tuyến đường ven biển như Thùy Vân và khu vực trung tâm ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Các bãi giữ xe nhanh chóng kín chỗ, nhiều đoạn xe cộ di chuyển chậm vào giờ cao điểm.

Đại diện Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết trong ngày thứ hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (tức ngày 26/4), địa phương ước tính đón khoảng 29.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi và tắm biển.

Lượng du khách tăng cao kéo theo nhu cầu chụp ảnh lưu niệm cũng nhộn nhịp, với giá mỗi bức ảnh dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng.

Không chỉ người lớn tắm biển, nhiều em nhỏ cũng hào hứng đào cát, xây lâu đài, chạy nhảy trên bãi biển, góp phần làm không khí thêm sôi động.

Chèo SUP (ván đứng) trở thành trải nghiệm được nhiều bạn trẻ ưa chuộng khi vừa dễ tiếp cận, vừa mang lại cảm giác thư thái khi lênh đênh trên mặt biển. Hoạt động này thường diễn ra vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi sóng êm và nắng dịu, kết hợp ngắm cảnh, chụp ảnh “sống ảo” và rèn luyện thể lực nhẹ.

Tháp Tam Thắng trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, với không gian thoáng đãng và kiến trúc ấn tượng, tạo nên phông nền lý tưởng để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trong dịp nghỉ lễ.

Dù luôn trong tình trạng đông đúc vào các kỳ nghỉ, Vũng Tàu vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách khu vực phía Nam, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Trước đó, theo báo cáo công bố ngày 20/4 của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, lượng tìm kiếm phòng ở tại Vũng Tàu (TP.HCM) với ngày nhận phòng từ 25/4 đến 3/5 tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa vùng biển này vào nhóm điểm đến được quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ kép Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

