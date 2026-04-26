Du khách ùn ùn ra đảo Phú Quý

  • Chủ nhật, 26/4/2026 14:53 (GMT+7)
Hàng nghìn du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận ùn ùn về cảng Phan Thiết để ra đặc khu Phú Quý dịp nghỉ lễ, khiến khu vực nhà chờ và bãi xe quá tải.

Phu Quy anh 1

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cảng Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đông nghịt du khách từ khắp nơi đổ về để lên tàu cao tốc ra đặc khu Phú Quý.
Phu Quy anh 2

Từ sáng sớm, khu vực bến cảng đã nhộn nhịp như ngày hội, hành khách kéo vali, xếp hàng dài chờ làm thủ tục.
Phu Quy anh 3

Không chỉ nhà chờ quá tải, bãi giữ xe gần cảng cũng rơi vào tình trạng kín chỗ.
Phu Quy anh 4

Phần lớn du khách đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh… ra đảo nghỉ ngơi.
Phu Quy anh 5

Bạn Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi, đến từ TP.HCM) cho biết: "Tụi mình muốn tìm nơi yên bình hơn thành phố. Dù bến tàu đông nhưng lại càng thấy không khí đi chơi lễ rõ rệt."
Phu Quy anh 6

Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, trong ngày có khoảng 6 chuyến tàu tuyến Phan Thiết - Phú Quý. Trước nhu cầu tăng cao, các doanh nghiệp vận tải đã bố trí thêm chuyến để phục vụ hành khách.
Phu Quy anh 7

Dịp này, giá vé tàu cao tốc từ Phan Thiết đi Phú Quý dao động 340.000 - 450.000 đồng/lượt đối với người lớn, tùy loại ghế hoặc giường nằm; trẻ em và người cao tuổi được giảm giá theo quy định.
Phu Quy anh 8

Chia sẻ với PV, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết trong 2 ngày 25-26/4, đặc khu có tổng cộng 22 chuyến tàu ra vào, đón hơn 6.100 khách. Nhiều cơ sở lưu trú "cháy phòng" ngay từ đầu kỳ nghỉ.
Phu Quy anh 9

"So với những ngày cuối tuần thông thường, lượng khách dịp này tăng gấp đôi, còn so với ngày thường thì cao gấp 3-4 lần", ông Lợi cho biết.

Đặc khu Phú Quý là một đảo nhỏ nằm cách Phan Thiết khoảng 120 km về phía đông nam. Ngoài đảo chính, quanh Phú Quý còn Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Diện tích đặc khu Phú Quý chỉ hơn 18km2 nhưng có đủ cảnh đẹp, danh thắng, trải nghiệm... để du khách khám phá vài ngày.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Gọi 10 cuộc không đặt được khách sạn ở Phú Quý dịp 30/4

Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) ghi nhận công suất phòng gần như tối đa trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay. Các tuyến tàu cao tốc cũng không còn vé các ngày chính lễ.

14:27 22/4/2026

Xếp hàng check-in 'cây cô đơn' trên đảo Phú Quý

Du khách đứng thành từng tốp, thay phiên nhau chụp ảnh cùng "cây cô đơn" nổi tiếng ở Phú Quý. Từ giữa tháng 3, hòn đảo đã đông đúc khách ngay khi vừa hết mùa gió bấc, biển động.

09:00 14/4/2026

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

