Xác minh vụ 'chặt chém' khách Thái cây kem 100.000 đồng ở Nha Trang

Lãnh đạo phường Nha Trang đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin người bán dạo "hét giá" cây kem 100.000 đồng khi bán cho một du khách Thái Lan vào dịp lễ 30/4-1/5.

Du khách tắm biển Nha Trang vào dịp 30/4-1/5 năm 2023. Ảnh: Xuân Hoát.

Trưa ngày 2/5, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã tiếp nhận phản ánh về việc du khách Thái Lan mua một cây kem ở khu vực biển Nha Trang giá 100.000 đồng.

Hiện lực lượng chức năng được cắt cử kiểm tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, các bộ phận chuyên môn phường Bắc Nha Trang cũng tiến hành rà soát.

"Địa phương sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang nói riêng Khánh Hòa nói chung, đặc biệt là các trường hợp chặt chém", ông thông tin với Tri Thức - Znews.

Ông Tây cho biết thêm trước thềm lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm nay, phường đã kêu gọi người buôn bán, các cơ sở kinh doanh công khai, niêm yết và bán đúng giá. Không tăng giá tùy tiện, chèo kéo, ép buộc hoặc gian lận thương mại dưới mọi hình thức để góp phần xây dựng Nha Trang trở thành điểm đến thân thiện, uy tín.

Hình ảnh mua kem trên bãi biển Nha Trang được nữ du khách đăng tải sáng ngày 2/5. Ảnh: Miki Mil.

Trước đó, sáng 2/5, du khách Miki Mil (đến từ Bangkok, Thái Lan) đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cảnh báo!! Ngày đầu tiên đi du lịch mà đã gặp chuyện tệ" khiến người địa phương đồng loạt bày tỏ bức xúc dưới bình luận.

Du khách này kể rằng đã gọi một xe bán kem dạo lại mua khi dạo biển. Khi cô hỏi giá cả, người bán không trả lời, mà nhanh tay làm kem. Sau đó, người bán báo giá 100.000 đồng khiến nữ du khách rất sốc, vì xem những video review khác mức giá không cao đến vậy.

Nhận thấy giá đắt đỏ, nữ du khách định không lấy kem, nhưng người bán bắt đầu đập thùng kem, giơ tờ 50.000 đồng để báo giá lại. Cuối cùng, vì kem tan gần hết, cô đành trả 50.000 đồng (khoảng 60 baht).

"Đi du lịch chưa đến một tiếng đã bị lừa, mấy ngày sau vẫn còn ám ảnh. Quan trọng là kem dở, không ngon", cô viết và cho biết đã du lịch Việt Nam nhiều lần.

Trước đó, ngày 18/2/2025, UBND TP Nha Trang (cũ) từng ra quyết định xử phạt chủ quán Aroma Beach chặt chém du khách Trung Quốc với số tiền 96,5 triệu đồng đối với 5 hành vi sai phạm. Cụ thể, nhà hàng đã xuất hóa đơn tiền ăn cho du khách với mức giá 15.724.000 đồng, phụ thu Tết 4.717.200 đồng, tổng cộng 20.441.200 đồng.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, Khánh Hòa đón 457.820 lượt khách, tăng 25,41% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 48.023 lượt. Đáng chú ý, lượng khách tham quan đạt 310.136 lượt, tăng 34,92%, cho thấy xu hướng gia tăng các chuyến đi ngắn ngày. Tổng thu từ khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 738,42 tỷ đồng , tăng 42,96% so với cùng kỳ năm trước.