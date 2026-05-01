Xác minh hóa đơn bữa hải sản gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn ngày 30/4

Cơ quan chức năng tại Sầm Sơn cho biết đang vào cuộc kiểm tra vụ hóa đơn bữa hải sản gần 18 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội, trong đó riêng món ghẹ đỏ hấp được tính hơn 12 triệu đồng.

Du khách càng đổ ra biển Sầm Sơn đông nghịt chiều 30/4. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 1/5, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ hóa đơn thanh toán bữa hải sản gần 18 triệu đồng gây chú ý trên mạng xã hội. Vụ việc đã được chuyển Công an phường Sầm Sơn kiểm tra, xử lý.

Trước đó, trong ngày 1/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hóa đơn thanh toán tại một nhà hàng ven biển Sầm Sơn, trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Tổng số tiền trên hóa đơn là 17.925.000 đồng, ngày thanh toán 30/4.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về hóa đơn gần 18 triều đông tại một nhà hàng ở Sầm Sơn, ngày 30/4. Ảnh: Hà Nội Fan.

Theo nội dung được chia sẻ, bữa ăn gồm 14 món như ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng và bia Tiger.

Trong đó, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg. Đoàn khách dùng 7 kg, riêng món này có giá hơn 12 triệu đồng.

Hóa đơn sau khi xuất hiện trên mạng đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng đơn giá ghẹ đỏ quá cao. Một số người cũng chỉ ra dấu hiệu sai lệch trong cách tính tiền, như món cá mú ghi giá 600.000 đồng/kg, khách dùng 2 kg nhưng thành tiền lại hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn không thể hiện rõ tên nhà hàng hay cơ sở kinh doanh cụ thể, chỉ ghi chung địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương xác minh.

Biển Sầm Sơn dài khoảng 6 km, trải dọc trục đường Hồ Xuân Hương, từ lâu là một trong những điểm du lịch biển đông khách nhất Thanh Hóa. Nơi đây có lợi thế bãi cát rộng, vị trí gần trung tâm và hệ thống dịch vụ phát triển mạnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sầm Sơn hiện có gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cùng 1.024 cơ sở lưu trú với 23.347 phòng, tạo nền tảng phục vụ lượng khách lớn trong các kỳ cao điểm du lịch. Quý I/2026, du lịch Sầm Sơn đón 998.000 lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 215 tỷ đồng , tăng 6,9%. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách, phục vụ 18,4 triệu ngày khách, doanh thu khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng .