Cá heo trắng hiếm thấy bơi trên biển Sầm Sơn

Đàn cá heo khoảng 15-17 con xuất hiện gần bờ biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), trong đó có cá heo trắng khiến nhiều người thích thú.

Cá heo trắng xuất hiện ở biển Sầm Sơn Đàn cá heo mỗi con nặng 100-120 kg bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có con màu trắng khiến nhiều người dân, du khách thích thú.

Trưa 11/1, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội, phóng lên mặt nước gần bờ biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Ngư dân địa phương Bùi Đức Kỳ cho biết khoảng 10h20 cùng ngày, đàn cá heo gồm khoảng 15-17 con, mỗi con nặng hơn 100 kg, xuất hiện cách bờ biển Sầm Sơn khoảng 100-150 m.

Đàn cá có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, xám, đen. Chúng bơi thành nhóm, di chuyển nhanh, nhiều lần phóng khỏi mặt nước.

Anh Kỳ cho biết trong lúc chạy canô dọc bờ biển kết hợp thả lưới đã phát hiện đàn cá heo bơi sát mặt nước.

"Tôi từng thấy cá heo vài lần, nhưng hiếm khi chứng kiến một đàn đông như vậy bơi gần bờ", anh nói với Tri Thức - Znews.

Cá heo trắng bơi sát biển Sầm Sơn trưa 11/1. Ảnh: Cắt từ video.

Sự xuất hiện của cá heo được xem là tín hiệu tích cực đối với môi trường biển Sầm Sơn, cho thấy chất lượng nước và hệ sinh thái ven bờ đang được cải thiện. Cá heo là loài nhạy cảm với ô nhiễm, thường sinh sống tại những vùng biển có môi trường ổn định và nguồn thức ăn dồi dào.

Cá heo là động vật có vú, chiều dài cơ thể dao động từ 1,2-9,5 m; trọng lượng từ 40 kg đến 10 tấn. Loài này thường sống theo đàn, có thể từ vài chục đến hàng trăm con, chủ yếu ở vùng biển nông. Cá heo được đánh giá là thân thiện với con người và có thể huấn luyện để biểu diễn.

Trước đó, cá heo từng nhiều lần được ghi nhận xuất hiện tại các vùng biển ven bờ miền Trung.

Tháng 5/2025, hàng chục cá heo xuất hiện tại vịnh Nha Trang. Đến tháng 8 cùng năm, đàn cá heo khác tiếp tục "nhảy múa" trên mặt nước ở vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tháng 10, du khách tại khu vực biển Hòn Cau (tỉnh Lâm Đồng) thích thú khi chứng kiến đàn cá heo hơn 20 con bơi lội, đùa giỡn gần tàu du lịch cách đảo khoảng 1 km.

Mỗi năm, cá heo thường ghé vùng biển này 1-2 lần, thường vào đầu tháng 5, song năm nay xuất hiện muộn hơn. Ngoài cá heo, vùng biển Hòn Cau cũng từng ghi nhận cá voi bơi quanh đảo.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân và du khách không tiếp cận quá gần đàn cá để tránh làm ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên; cần giữ khoảng cách tối thiểu 100 m, không gây tiếng động mạnh, hạn chế khai thác thủy sản tại khu vực cá heo, cá voi kiếm ăn.

Trường hợp phát hiện cá gặp sự cố hoặc mắc cạn, người dân và du khách cần báo ngay cho chính quyền địa phương để cơ quan chuyên môn xử lý, không tự ý can thiệp.