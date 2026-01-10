Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Phá dỡ 5 'bàn tay khổng lồ' trên bãi biển Thanh Hóa

  • Thứ bảy, 10/1/2026 15:21 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển Hải Tiến (Thanh Hóa) và trả lại không gian thông thoáng, ngành chức năng địa phương đã tháo dỡ 5 "bàn tay khổng lồ" bị sóng xô ngã.

Công trình "bàn tay khổng lồ" tại biển Hải Tiến, tháng 4/2023. Ảnh: Việt Linh.

Lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết địa phương đã hoàn tất việc di dời 5 công trình "bàn tay khổng lồ" tại biển Hải Tiến, sau khi hạng mục này bị sóng biển xô nghiêng trong đợt bão năm 2025.

Việc tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình này nhằm trả lại không gian cho bãi biển, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Trước đó, hai đợt bão số 5 và số 10 đổ bộ vào Thanh Hóa trong các tháng cuối năm 2025 đã gây mưa lớn, sóng mạnh, khiến các "bàn tay khổng lồ" (một bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh) bị xô nghiêng, không còn giữ được hiện trạng ban đầu.

Các tượng cánh tay này bị bật đế, nghiêng từ 30-40 độ, tạo thành các "hàm ếch" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây tai nạn cho người dân và du khách khi đi dạo hoặc tắm biển.

ban tay khong lo anh 1

Bàn tay ngả nghiêng ở biển Hải Tiến trước khi được di dời.

Đây là những công trình được UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) xây dựng vào tháng 3/2023, trong quá trình thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển Khu du lịch Hải Tiến, với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Các "bàn tay" là hạng mục chòi canh nhằm quan sát hoạt động tắm biển của du khách, kịp thời hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Công trình đồng thời được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan mới lạ, phục vụ nhu cầu chụp ảnh, check-in của du khách.

ban tay khong lo anh 2

Công trình "bàn tay khổng lồ" nhìn từ trên cao, tháng 4/2023. Ảnh: Việt Linh.

Quá trình xây dựng "bàn tay khổng lồ" dọc bờ biển Hải Tiến đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là nỗ lực nhằm tạo điểm nhấn cho bãi biển, trong khi nhiều ý kiến khác nhận xét công trình chưa phù hợp với không gian chung.

Ngoài ra, "các bàn tay" có phần chân đế rất lớn. Vào những ngày hè, khi mực nước biển dâng cao sát bờ kè, các chân đế bê-tông bị chìm sâu trong nước, khiến người tắm biển khó quan sát, dễ va chạm, nguy cơ mất an toàn.

5 bàn tay khổng lồ gây nhiều ý kiến trái chiều ở bãi biển Hải Tiến Người dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) kỳ vọng chòi canh hình bàn tay là điểm nhấn cho mùa lễ hội du lịch biển Hải Tiến, nhưng có ý kiến cho rằng công trình phá vỡ cảnh quan.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Tháo dỡ bàn tay khổng lồ nghiêng ngả giữa biển Thanh Hóa

5 bàn tay điểm nhấn tại bãi biển Hải Tiến với mức đầu tư 300 triệu đồng đối diện với nguy cơ bị phá dỡ sau sự cố sóng đánh từ cơn bão số 5.

17:18 13/9/2025

Những bàn tay khổng lồ gây tranh cãi trên bờ biển Thanh Hóa

5 bàn tay khổng lồ bằng bê tông trên bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong mùa du lịch hè.

16:33 22/4/2023

'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Sương mù dày đặc lúc sáng sớm biến những nếp nhà sàn, ruộng lúa bậc thang ở Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Thanh Hóa ẩn hiện mờ ảo, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, yên bình.

20:33 12/11/2025

https://tienphong.vn/ly-do-thao-do-5-cong-trinh-ban-tay-khong-lo-o-bai-bien-noi-tieng-thanh-hoa-post1811472.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bàn tay khổng lồ Thanh Hóa bãi biển Hải Tiến Hải Tiến bãi biển 5 bàn tay cánh tay khổng lồ công trình phá dỡ bàn tay phá dỡ công trình bàn tay khổng lồ khổng lồ công trình khổng lồ Thanh Hóa

    Đọc tiếp

    Nhung mai nha phu tuyet min nhu banh tai Trung Quoc hinh anh

    Những mái nhà phủ tuyết mịn như bánh tại Trung Quốc

    5 giờ trước 11:02 10/1/2026

    0

    Nép mình giữa núi rừng Hắc Long Giang (Trung Quốc), làng Tuyết Hương mùa đông khoác lên sắc trắng tinh khôi như bước ra từ cổ tích, nơi du khách lạc bước giữa tuyết và ánh đèn lồng ấm áp.

    Tren hon dao Greenland ong Trump muon so huu hinh anh

    Trên hòn đảo Greenland ông Trump muốn sở hữu

    2 giờ trước 13:56 10/1/2026

    0

    Giữa mùa đông Bắc Cực, Greenland - hòn đảo băng giá nằm giữa New York và Moscow với hơn 57.000 người Inuit sinh sống, bất ngờ thành tâm điểm thế giới khi ông Trump tái nhắc tham vọng kiểm soát.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý