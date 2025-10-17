Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cá heo mắc cạn tại vùng biển TP Huế

  • Thứ sáu, 17/10/2025 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một cá thể cá heo chưa trưởng thành bị sóng lớn đánh lạc đàn dạt vào vùng biển xã Phú Vinh (TP Huế), được người dân địa phương cứu hộ, đưa trở lại vùng nước sâu an toàn.

Tối 16/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Vinh (TP Huế) cho biết một cá thể cá heo bị sóng lớn đánh vào bờ dẫn đến mắc cạn đã được người dân cứu hộ, đưa về vùng nước sâu an toàn.

Ca heo mac can Hue anh 1

Cá thể cá heo thời điểm bị mắc cạn tại vùng biển xã Phú Vinh, Huế.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân thôn Bắc Thượng (xã Vinh An cũ, nay là xã Phú Vinh) phát hiện một cá thể cá heo bị sóng đánh dạt vào gần bờ và mắc cạn.

Ca heo mac can Hue anh 2

Người dân cứu hộ, đưa cá heo về biển sâu an toàn.

Con cá heo dài khoảng 1 mét, chưa trưởng thành, có thể do kiếm ăn gần bờ nên lạc đàn và bị sóng đánh dạt vào vùng nước nông, sức khỏe yếu dần.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã cùng nhau đưa cá thể cá heo này trở lại vùng nước sâu. Con cá heo sau đó đã bơi ra xa, trở về vùng nước sâu an toàn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Ngọc Văn/Tiền Phong

