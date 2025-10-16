Kỳ đà quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Tháp

Ngày 16/10, ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tự nguyện giao nộp cho Công an xã Hiệp Đức một cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2 m và nặng 5 kg. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP.
Trong lúc làm vườn, ông Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vườn.
Trước đó, ngày 7/10, trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Thanh Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tuấn đã nhốt và thông báo cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiệp Đức đã lập biên bản, chăm sóc tạm thời và báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát Môi trường, Hạt Kiểm lâm khu vực hai để xin hướng dẫn.
Cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2 m và nặng 5 kg.
Công an xã Hiệp Đức đã bàn giao cá thể kỳ đà có sức khỏe ổn định cho Trung tâm Nghiên cứu - Chế biến dược liệu (Trại rắn Đồng Tâm, Cục Hậu cần Quân khu 9) chăm sóc, phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.
Theo Công an xã Hiệp Đức, việc ông Tuấn chủ động giao nộp động vật quý hiếm thể hiện ý thức cao của người dân trong bảo vệ thiên nhiên, đồng thời góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.
