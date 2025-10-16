Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỳ đà quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Tháp

  Thứ năm, 16/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong lúc làm vườn, người dân ở Đồng Tháp phát hiện con kỳ đà bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã nhốt và thông báo cơ quan chức năng.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã tự nguyện giao nộp cho Công an xã Hiệp Đức một cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2 m và nặng 5 kg. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP.

Ky da quy hiem anh 1

Trong lúc làm vườn, ông Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vườn.

Trước đó, ngày 7/10, trong lúc làm vườn, ông Nguyễn Thanh Tuấn phát hiện con kỳ đà trên bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tuấn đã nhốt và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiệp Đức đã lập biên bản, chăm sóc tạm thời và báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát Môi trường, Hạt Kiểm lâm khu vực hai để xin hướng dẫn.

Ky da quy hiem anh 2

Cá thể kỳ đà hoa dài khoảng 1,2 m và nặng 5 kg.

Công an xã Hiệp Đức đã bàn giao cá thể kỳ đà có sức khỏe ổn định cho Trung tâm Nghiên cứu - Chế biến dược liệu (Trại rắn Đồng Tâm, Cục Hậu cần Quân khu 9) chăm sóc, phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.

Theo Công an xã Hiệp Đức, việc ông Tuấn chủ động giao nộp động vật quý hiếm thể hiện ý thức cao của người dân trong bảo vệ thiên nhiên, đồng thời góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Người dân giao nộp 2 cá thể chim trời quý hiếm cho kiểm lâm Quảng Trị

Hai cá thể chim niệc nâu - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB vừa được một người dân ở xã Kim Ngân (Quảng Trị) tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm.

16:55 12/10/2025

Chim lạ quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Nghệ An

Một con chim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

17:34 8/10/2025

Gà kêu loạn trong đêm, người dân phát hiện con vật hoang dã quý hiếm

Bất ngờ nghe tiếng gà kêu loạn trong đêm, người dân phường Phong Điền (TP Huế) hốt hoảng phát hiện "thủ phạm" bắt trộm gia cầm là một con trăn khủng dài hơn 3 mét.

17:00 7/10/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/lam-vuon-thay-ky-da-quy-hiem-nen-bat-giao-cong-an-post1787527.tpo

Hòa Hội/Tiền Phong

Kỳ đá quý hiếm Đồng Tháp kỳ đà hoa Kỳ đà Kỳ đà quý hiếm Kỳ đà Đồng Tháp

