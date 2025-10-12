Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người dân giao nộp 2 cá thể chim trời quý hiếm cho kiểm lâm Quảng Trị

  • Chủ nhật, 12/10/2025 16:55 (GMT+7)
  • 16:55 12/10/2025

Hai cá thể chim niệc nâu - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB vừa được một người dân ở xã Kim Ngân (Quảng Trị) tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm.

Ngày 12/10, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể chim niệc nâu do người dân giao nộp và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc, cứu hộ.

Dong vat quy hiem anh 1

Đại diện cơ quan chức năng tiếp nhận 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm.

Người bàn giao là anh Hồ Va Li, trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân. Hai cá thể chim này bay vào nhà anh Li khi còn non. Sau khi phát hiện đây là loài quý hiếm, anh đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cả hai cá thể chim đều là niệc nâu (Anorrhinus austeni), thuộc họ hồng hoàng, nằm trong nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có sức khỏe bình thường.

Theo ông Nguyễn Xuân Quế, chim niệc nâu có bộ lông nâu đặc trưng, mỏ sừng lớn, thường sinh sống trong rừng lá rộng thường xanh hoặc rừng thứ sinh. Sau khi được chăm sóc, hai cá thể sẽ được thả về tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tê tê quý hiếm bò vào nhà dân ở Gia Lai

Trong lúc dọn nhà, ông Phạm Tấn Vinh ở tỉnh Gia Lai bất ngờ bắt gặp một cá thể tê tê Java bò vào sân. Ngay sau đó, con vật được ông bàn giao cho cơ quan chức năng.

16:05 11/10/2025

Chim lạ quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Nghệ An

Một con chim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

17:34 8/10/2025

Gà kêu loạn trong đêm, người dân phát hiện con vật hoang dã quý hiếm

Bất ngờ nghe tiếng gà kêu loạn trong đêm, người dân phường Phong Điền (TP Huế) hốt hoảng phát hiện "thủ phạm" bắt trộm gia cầm là một con trăn khủng dài hơn 3 mét.

17:00 7/10/2025

https://tienphong.vn/nguoi-dan-giao-nop-2-ca-the-chim-troi-quy-hiem-cho-kiem-lam-quang-tri-post1786467.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

Động vật quý hiếm Quảng Trị Niệc nâu Hồ Va Li chim trời Kiểm lâm Quảng Bình

    Đọc tiếp

    Mien Bac co the mua tren 150 mm trong ba ngay hinh anh

    Miền Bắc có thể mưa trên 150 mm trong ba ngày

    2 giờ trước 15:19 13/10/2025

    0

    Dự báo từ chiều và đêm 13/10 đến 15/10, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với tổng lượng mưa từ 40 tới 10 mm, có nơi trên 150 mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý