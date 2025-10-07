Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Gà kêu loạn trong đêm, người dân phát hiện con vật hoang dã quý hiếm

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất ngờ nghe tiếng gà kêu loạn trong đêm, người dân phường Phong Điền (TP Huế) hốt hoảng phát hiện "thủ phạm" bắt trộm gia cầm là một con trăn khủng dài hơn 3 mét.

Ngày 7/10, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn gấm quý hiếm do người dân bàn giao.

Lực lượng kiểm lâm tại Huế tiếp nhận cá thể trăn gấm quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, một hộ dân ở phường Phong Điền (TP Huế) bất ngờ phát hiện con trăn lớn bò vào vườn nhà để bắt gà, vịt. Lo sợ vật nuôi bị ăn thịt, người dân lập tức huy động hàng xóm cùng vây bắt “kẻ trộm gà”. Con trăn sau đó bị khống chế và bàn giao an toàn cho Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP Huế thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố.

Theo ông Trương Xàng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP Huế, cá thể trăn gấm vừa được người dân giao nộp nặng khoảng 12 kg, thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong nhóm IIB theo Nghị định số 84/2021 của Chính phủ - danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe ổn định, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền phường Phong Điền thả con trăn về môi trường rừng tự nhiên, nhằm bảo tồn động vật hoang dã và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như vật nuôi.

