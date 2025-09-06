Bắn thuốc mê, bắt vượn má vàng quý hiếm ở TP.HCM

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm đã tiếp cận và bắn gây mê để bắt giữ cá thể vượn quý hiếm, sau đó đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngày 6/9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương và người dân đã bắt giữ thành công một cá thể vượn quý hiếm xuất hiện tại khu vực phía sau nhà dân ở ấp 38, xã Tân Nhựt (TP.HCM).

Vượn quý hiếm được kiểm lâm chăm sóc.

Người dân tại đây cho biết, khoảng 10 ngày qua, họ phát hiện một con vượn có bộ lông màu đen, vùng má màu vàng thường xuyên xuất hiện.

Xác định đây là loài động vật quý hiếm, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Qua xác định ban đầu, đây là vượn má vàng (Nomascus gabriellae), giới tính đực, nặng khoảng 3,5 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cá thể vượn quý hiếm sau khi được bàn giao kiểm lâm.

Cũng trong ngày 6/9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận ba cá thể khỉ do anh Lâm Đạo Triệu (ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) tự nguyện giao nộp. Các cá thể gồm: khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài, đều thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Lực lượng kiểm lâm đã gây mê, tiếp nhận và đưa về chăm sóc theo quy định.

Anh Triệu cho biết việc tự nguyện giao nộp nhằm giúp các cá thể khỉ được chăm sóc tốt hơn và có cơ hội trở về môi trường tự nhiên.