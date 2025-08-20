Gà lôi trắng quý hiếm bay vào quán nước ở Huế

Một con gà lôi trắng quý hiếm bay lạc vào quán nước ở hồ Thury Tiên (TP Huế) được người dân báo tin cho chính quyền địa phương nhằm chăm sóc, bảo tồn.

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết địa phương vừa tiếp nhận và bàn giao một con gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

Anh Nguyễn Xuân Lộc bàn giao con gà lôi trắng cho lực lượng chức năng để chuyển về Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

Khoảng 17h45 ngày 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân) phát hiện một con gà lôi trắng bay vào quán nước ở khu vực hồ Thủy Tiên. Ngay sau đó, anh Lộc chủ động báo tin và bàn giao cho UBND phường.

UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Trung tâm tiếp nhận và đưa con gà lôi trắng về Vườn Quốc gia Bạch Mã. Đến 20h cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã tiếp nhận để chăm sóc, bảo tồn.

"Con gà lôi trắng nặng khoảng 1 kg, tình trạng bình thường. Việc người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho thấy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn TP Huế", ông Đặng Hữu Hải chia sẻ.

Gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera) là loài chim lớn, mặt có màu đỏ nhung với hai dải mào phủ kín, chân màu đỏ tía. Khi còn nhỏ, cả gà trống và gà mái đều có lông màu nâu, kèm các dải lông màu đen. Gà mái giữ nguyên màu lông này, còn gà trống khi trưởng thành sẽ thay sang lông màu trắng, đuôi khá dài.

Gà lôi trắng thường sống thành đôi hoặc nhóm nhỏ, chủ yếu ở rừng thường xanh, rừng hỗn giao, rừng tre nứa và các vùng đồi núi thấp. Thông thường, gần hai năm tuổi, lông gà lôi trống mới thay màu.

Mùa sinh sản của gà lôi trắng diễn ra từ khoảng tháng 3 đến tháng 6, khi thời tiết ấm áp, nguồn thức ăn dồi dào. Gà lôi trắng không làm tổ cầu kỳ, chỉ lót lá khô hoặc cỏ dày ở bụi rậm, hốc cây hay gốc tre. Mỗi lứa thường đẻ 5-8 trứng, ấp khoảng 24-26 ngày sẽ nở.