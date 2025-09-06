Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con vật hoang dã cực kỳ quý hiếm được giao nộp ở Huế

  • Thứ bảy, 6/9/2025 19:20 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Một người dân ở phường Kim Trà, TP Huế phát hiện cá thể động vật hoang dã quý hiếm trong lúc thăm vườn nên đã báo cáo và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ.

Chiều 6/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết một người dân ở phường Kim Trà (Huế) trong lúc thăm vườn đã phát hiện cá thể tê tê Java là động vật hoang dã quý hiếm. Con vật sau đó đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

te te Java quy hiem anh 1

Người dân bàn giao cá thể tê tê Java quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm TP Huế.

Vào sáng cùng ngày, ông Chế Quang Thuận (tổ dân phố An Đô, phường Kim Trà, TP Huế) trong lúc đi kiểm tra vườn nhà đã phát hiện một cá thể tê tê Java đi lạc. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông Thuận lập tức báo cho Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương và UBND phường Kim Trà.

Lực lượng kiểm lâm nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, kiểm tra sức khỏe, lập biên bản tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định. Cá thể tê tê sẽ được thả về môi trường sống tự nhiên khi sức khỏe ổn định.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, tê tê Java (Manis javanica) là loài động vật cực kỳ quý hiếm, thuộc nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Nghị định 64/NĐ-CP, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, khai thác vì mục đích thương mại.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-hue-giao-nop-con-vat-hoang-da-cuc-ky-quy-hiem-post1775996.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

tê tê Java quý hiếm Thừa Thiên Huế tê tê Java tê tê quý hiếm Giao nộp tê tê Tê tê Huế

  • Thừa Thiên - Huế

