Tê tê quý hiếm bò vào nhà dân ở Gia Lai

  • Thứ bảy, 11/10/2025 16:05 (GMT+7)
  • 16:05 11/10/2025

Trong lúc dọn nhà, ông Phạm Tấn Vinh ở tỉnh Gia Lai bất ngờ bắt gặp một cá thể tê tê Java bò vào sân. Ngay sau đó, con vật được ông bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 11/10, ông Trần Văn Thư, Chủ UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), cho biết các lực lượng chức năng vừa thả một cá thể tê tê Java về môi trường tự nhiên.

Te te Java quy hiem anh 1

Cá thể tê tê Java được ông Vinh bàn giao cho công an.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/10, trong lúc dọn nhà, ông Phạm Tấn Vinh (SN 1966, trú khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) phát hiện một con tê tê bò vào sân.

Nhận thấy đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông Vinh đã chủ động mang đến Công an phường Hoài Nhơn Nam để giao nộp.

Te te Java quy hiem anh 2

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y tiến hành kiểm tra, xác định cá thể trên là tê tê Java, nặng khoảng 1kg, thuộc nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi xác định con tê tê có sức khỏe ổn định, lực lượng chức năng đã thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.

Te te Java quy hiem anh 3

Cá thể tê tê Java được thả về tự nhiên.

Lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Nam cho biết tới đây, địa phương sẽ biểu dương, khen thưởng đối với ông Phạm Tấn Vinh. Hành động tự nguyện của ông Vinh là nghĩa cử cao đẹp, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học.

Gà kêu loạn trong đêm, người dân phát hiện con vật hoang dã quý hiếm

Bất ngờ nghe tiếng gà kêu loạn trong đêm, người dân phường Phong Điền (TP Huế) hốt hoảng phát hiện "thủ phạm" bắt trộm gia cầm là một con trăn khủng dài hơn 3 mét.

17:00 7/10/2025

Chim lạ quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Nghệ An

Một con chim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

17:34 8/10/2025

Con vật hoang dã cực kỳ quý hiếm được giao nộp ở Huế

Một người dân ở phường Kim Trà, TP Huế phát hiện cá thể động vật hoang dã quý hiếm trong lúc thăm vườn nên đã báo cáo và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ.

19:20 6/9/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

