Người phụ nữ bịa chuyện mất trộm nhiều tiền và vàng

Công an xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết đã lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.Đ (49 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ) về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.
|
Công an xã Tân Hưng làm việc đối với bà H.T.Đ. Ảnh: CACM.
Thông tin ban đầu, ngày 22/12, Công an xã Tân Hưng nhận tin báo của bà Đ. về việc bị mất trộm 1 nhẫn vàng 24K có trọng lượng khoảng 5 chỉ; 3 nhẫn vàng 18K khoảng 4 chỉ cùng 180 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình làm việc, công an xác định bà Đ. báo tin bị mất trộm là bịa đặt.
Cơ quan công an lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính với bà H.T.Đ về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"...
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.