Dự báo thời tiết ngày 29/12: Bắc Bộ có nơi rét dưới 12°C

Dự báo thời tiết ngày 29/12, không khí lạnh duy trì ảnh hưởng, khiến khu vực từ miền Bắc đến Huế tiếp tục rét trên diện rộng, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 12°C.

Ngày 29/12, miền Bắc tiếp tục rét. Ảnh minh hoạ: Khổng Chí.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/12

Ngày 29/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không lớn. Sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ban đêm trời vẫn rét sâu nhưng nhiệt độ thấp nhất xu hướng tăng nhẹ, dao động 14-17°C, có nơi dưới 12°C, nhiệt độ ban ngày lại giảm khoảng 1°C, cao nhất phổ biến 18-22°C, có nơi trên 22°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chìm trong khối không khí lạnh, trời rét cả ngày, nhiệt độ thấp nhất tăng lên 16-18°C, cao nhất duy trì mức 21-24°C.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ban ngày thời tiết tạnh ráo, trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/12

TP. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, khu Tây Bắc có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 26-28°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23°C, miền Tây 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.