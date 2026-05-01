Cấm xe ra bãi tắm đẹp nhất Cát Bà

  • Thứ sáu, 1/5/2026 12:50 (GMT+7)
UBND Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng dự kiến cấm một số phương tiện lưu thông, dừng đỗ trên các tuyến ra bãi tắm Cát Cò nhằm giảm ùn tắc dịp cao điểm hè.

UBND Đặc khu Cát Hải vừa triển khai phương án tổ chức giao thông tuyến đường dẫn ra các bãi tắm đẹp nhất trên đảo Cát Bà.

Theo đó, trong khung giờ cao điểm 5h30-18h30 kể từ ngày 30/4-5/9/2026, Đặc khu Cát Hải sẽ cấm xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô và xe 4 bánh gắn động cơ chở người (xe điện du lịch) hoạt động trên tuyến đường Cát Tiên, đường ra bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2.

Phương án này không áp dụng đối với chuyên chở hàng hóa, thực phẩm thiết yếu của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và phương tiện của công nhân viên, khách lưu trú tại các khách sạn khu vực bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2.

Đặc khu Cát Hải cũng cấm phương tiện giao thông đỗ ở khu vực vỉa hè từ khách sạn Hùng Long đến bãi tắm Cát Cò 3.

Khu vực đường dẫn ra bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 (Đặc khu Cát Hải) luôn trong tình trạng kẹt cứng phương tiện và khách du lịch ra tắm biển giờ cao điểm.

UBND Đặc khu Cát Hải yêu cầu các phòng chuyên môn thiết lập hệ thống biển báo hiệu giao thông, hướng dẫn phân luồng từ xa và bố trí các điểm trung chuyển hợp lý để các doanh nghiệp vận tải, lữ hành đưa đón khách bằng xe trung chuyển hoặc phương tiện phù hợp.

Tổ chức cắm bổ sung biển báo, kẻ vạch sơn chỉ dẫn các điểm đón, trả khách theo quy định tại chân dốc Cát Cò 1, Cát Cò 2 đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng công an địa phương tổ chức lực lượng thường trực để hướng dẫn, điều tiết hoạt động của các phương tiện giao thông. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Các doanh nghiệp quản lý các khu nghỉ dưỡng chủ động bố trí bãi đỗ xe trong phạm vi khuôn viên do đơn vị quản lý. Quán triệt cán bộ, nhân viên không để phương tiện trên vỉa hè tuyến đường Cát Tiên. Phối hợp với lực lượng liên ngành bố trí các điểm trung chuyển hợp lý và tổ chức phương tiện trung chuyển phục vụ đón, trả khách.

Khu vực các bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 là điểm du lịch trọng điểm, lượng khách tăng cao vào mùa du lịch, đặc biệt trong các dịp cuối tuần, nghỉ lễ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và hình ảnh du lịch địa phương.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

Cát Bà vỡ trận, Sầm Sơn 'không còn chỗ trống' ngày 30/4

Lượng khách đổ về các điểm biển phía Bắc tăng đột biến ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ 30/4, khiến nhiều nơi như Cát Bà và Sầm Sơn rơi vào tình trạng quá tải, vịnh Hạ Long vẫn duy trì sức hút.

Cảnh lạ ở bến phà ra Cát Bà du lịch dịp 2/9

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (TP Hải Phòng) không còn cảnh ùn tắc, giao thông tê liệt kéo dài như các dịp nghỉ lễ trước. Du khách chỉ mất 30 phút là có thể lên phà ra Cát Bà vui chơi, thăm vịnh. 

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  Vườn quốc gia Cát Bà

    Vườn quốc gia Cát Bà thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng), là khu rừng đặc dụng của Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm các hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng trên cạn, hệ sinh thái rừng ngập mặn. Tổng diện tích tự nhiên của vườn là 16,196.8 ha. Trong đó có 10.931,7 ha là rừng núi (<500m) và 5,265.1 ha là mặt nước biển. Trên khu vực vườn có 282 loài trong đó 32 loài thú, 78 loài chim, 20 loài bò sát và lưỡng cư, 11 loài ếch nhái.

    Bạn có biết: Loài voọc Cát Bà tức voọc đầu vàng là loài đặc hữu hẹp của Cát Bà, hiện tại chỉ còn 66 cá thể.

    • Thành lập: 31/3/1986

