Huế tổ chức 'Dạ yến Hoàng cung' sau khi đón lượng khách kỷ lục

Sau thành công của chương trình " Hoàng cung huyền ảo " thu hút lượng khách kỷ lục đến tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4-1/5, TP Huế tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn khiến lượng khách đến tham quan di sản Huế tiếp tục tăng cao.

Một trong những điểm nhấn của các chuỗi sự kiện tại kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 chính là chương trình "Dạ yến Hoàng cung" do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức khai thác.

Chương trình được tổ chức trong không gian cổ kính của Nhà hát Duyệt Thị Đường - một nhà hát cổ và nổi tiếng trong Đại Nội Huế. Vào thời các vua triều Nguyễn, nơi này là địa điểm vua tổ chức các buổi yến tiệc tiếp khách ngoại giao.

Dù giá vé chương trình khoảng 1,7 triệu đồng/người, nhưng rất đông du khách, người dân vẫn sẵn sàng bỏ số tiền khá lớn để trải nghiệm "Dạ yến Hoàng cung".

Đa phần du khách đều chọn mặc áo dài truyền thống để trải nghiệm chương trình theo đúng chất cung đình triều Nguyễn xưa.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, "Dạ yến Hoàng cung" là hành trình đưa du khách ngược dòng thời gian, trở về với nét vàng son triều Nguyễn.

Những món ăn cung đình được chế biến và bày biện tinh tế, đầy tính nghệ thuật được phục vụ theo nghi thức truyền thống.

Thực đơn của "Dạ yến Hoàng cung" có thể kể đến một số món ăn tiêu biểu như nem công - chả phượng, cá hấp ngũ liễu, chả mực ngự viên, rau ngự thập cẩm, cơm kim quy, tôm ngự thuyền rồng, chè long nhãn...

Cùng với trải nghiệm ẩm thực, du khách còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật cung đình đặc sắc.

"Bỏ ra một số tiền không nhỏ để trải nghiệm chương trình, nhưng tôi cảm thấy xứng đáng. Chương trình giúp tôi sống giữa không gian thi vị. Sự hòa quyện giữa hương vị và nghệ thuật sắp đặt mang đến trải nghiệm vừa sang trọng, vừa giàu cảm xúc", một du khách trải nghiệm chia sẻ.

Được biết, trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến tham quan di sản Huế tăng cao kỷ lục. Doanh thu từ bán vé tham quan di sản Huế trong ngày 30/4 đạt 3.740.850.000 đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Theo Sở Du lịch TP Huế, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4–28/4), tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế gần 98.700 lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng . Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú vượt 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt 99%.