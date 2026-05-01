Huế đạt kỷ lục

Trong ngày 30/4, Huế đón hơn 27.000 lượt khách, doanh thu 3,7 tỷ đồng - mức cao nhất từng ghi nhận trong một ngày, mở màn kỳ nghỉ lễ với lượng khách tăng mạnh.

Người dân và du khách tham quan miễn phí bên trong Đại nội Huế tối 25/4. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, cho biết ngày 30/4, địa phương đón hơn 27.000 lượt khách, gồm 3.454 khách quốc tế và 23.894 khách nội địa. Riêng Đại nội Huế thu hút gần 12.000 lượt tham quan.

Doanh thu du lịch đạt 3,7 tỷ đồng , là mức cao nhất từng ghi nhận trong một ngày. Trong số này, hơn 1.000 vé tham quan được du khách đặt trực tuyến (online).

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Huế đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, trong đó 651.333 khách quốc tế và 554.105 khách nội địa; tổng thu ước gần 178.000 tỷ đồng .

Theo đại diện Sở Du lịch, du lịch Huế "thắng lớn" dịp nghỉ lễ nhờ lịch nghỉ thuận lợi năm nay, khi hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau hai ngày làm việc, tạo điều kiện để du khách kết hợp thành chuyến đi dài ngày.

"Các hoạt động quảng bá, sản phẩm trải nghiệm theo xu hướng và sự gia tăng của nhóm khách tự túc cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu", bà Trâm nói.

Cảnh đông đúc tại Đại nội Huế trong thời gian tổ chức chương trình "Hoàng cung huyền ảo". Ảnh: Quốc Anh, Kelvin Long, Lê Đình Hoàng.

Trước kỳ nghỉ, Sở Du lịch triển khai các phương án đảm bảo nguồn cung lưu trú, hạn chế quá tải và tăng giá. Hệ thống cơ sở lưu trú được rà soát công suất; doanh nghiệp được yêu cầu chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự.

Trong 5 ngày lễ, công suất phòng ước đạt khoảng 83%. Hai ngày cao điểm 30/4-1/5 dự kiến đạt 97%, trong đó phân khúc 3-5 sao gần như kín phòng (khoảng 99%). Nguồn cung nhìn chung đáp ứng nhu cầu.

Địa phương triển khai các biện pháp cải thiện môi trường du lịch, tập trung xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám, hàng rong và bãi đỗ xe tự phát tại khu vực đông khách như trung tâm, điểm di tích, phố đi bộ. Chính quyền cơ sở được yêu cầu tăng cường quản lý, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Ngành du lịch phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trong dịp cao điểm. Từ 16/4-28/4, các đoàn kiểm tra làm việc tại 12 xã, phường trọng điểm, yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách và thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh.

Du khách chụp ảnh trong khuôn viên Đại nội Huế dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Thiên Minh.

Sở Du lịch dự báo tổng lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4 ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng .

Dịp này, Huế tổ chức nhiều hoạt động, nổi bật là chương trình "Hoàng cung huyền ảo" tại Đại nội, tái hiện không gian cung đình về đêm với lễ đổi gác, nghi thức thiết triều và trình diễn ánh sáng.

Bên cạnh đó, các chương trình ẩm thực hoàng cung, triển lãm cây kiểng và phong lan, sự kiện biển "Thuận An biển gọi 2026", triển lãm văn hóa trà, lễ hội Điện Huệ Nam và phiên chợ quê tại làng cổ Phước Tích, góp phần kéo du khách đến Huế dịp này.

Cảnh du khách ùa vào Đại nội Huế như 'ong vỡ tổ' Tối 26/4, đông đảo du khách ùa vào Đại nội Huế tham dự chương trình miễn phí "Hoàng cung huyền ảo". Sự kiện diễn ra từ 20h các tối 25-28/4, tái hiện không gian cung đình kết hợp trình diễn ánh sáng và nghệ thuật.