Cảnh 'một nửa Việt Nam đang ở Huế' dịp nghỉ lễ

Huế những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành tâm điểm du lịch của cả nước. Từ sáng sớm đến đêm muộn, khắp các tuyến đường trung tâm, điểm tham quan nổi tiếng, lăng tẩm, quán ăn đều ken đặc du khách. Trên mạng xã hội, nhiều người hài hước ví von: "Một nửa Việt Nam đang ở Huế". Ảnh: Quốc Anh.

Tại khu vực Đại Nội, đông đảo bạn trẻ diện trang phục kỷ niệm Huế, cổ phục liên quan đến cố đô để lưu lại những khoảnh khắc giữa không gian di sản. Ảnh: Quốc Anh.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 27/4, từ 8h, các tuyến đường dẫn vào khu vực Đại Nội, cung An Định hay lăng Khải Định, trung tâm thành phố đã tấp nập xe cộ. Dòng người nối dài, nhộn nhịp từ cổng vào đến các khu vực check-in nổi tiếng. Ảnh: Quốc Anh.

Thời tiết Huế những ngày này khá oi nóng vào buổi trưa, khiến các quán chè trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Sau hành trình tham quan dưới nắng, nhiều du khách tìm đến những quán chè lâu năm trên đường Hùng Vương, phường Thuận Hóa để giải nhiệt bằng ly chè bắp, chè hạt sen hay chè bột lọc heo quay độc đáo. Ảnh: Quốc Anh.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tính từ ngày 24-28/4), thành phố ước đón khoảng 310.500 lượt khách. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 71.000 lượt, công suất phòng bình quân khoảng 72%, riêng ngày chính lễ vượt 93%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 760 tỷ đồng . Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch Huế trong mùa lễ hội năm nay. Ảnh: Thiên Minh.

Không khí lễ hội tại Huế bắt đầu nóng dần từ tối 25/4, thời điểm khai mạc chương trình "Hoàng cung Huyền ảo". Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đông đảo du khách đổ về Đại Nội để theo dõi, khiến câu nói đùa "một nửa Việt Nam đang ở Huế" trở nên viral.

