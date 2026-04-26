Chàng trai Bắc Ninh làm tượng 25 tấn dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Ngay trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, anh Bùi Văn Quân (34 tuổi, thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã kịp hoàn thành tác phẩm có tên "Cội nguồn", chuẩn bị đón khách tham quan tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh check-in. Tượng cao 5,7 m, nặng khoảng 25 tấn.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Quân cho biết lấy cảm hứng từ hình ảnh "bọc trăm trứng" trong truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên". Nhóm tượng gồm hình ảnh mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân, phía sau là con rồng dũng mãnh bao trọn bọc trứng.
"Cội nguồn" cũng là tác phẩm đầu tiên trong dự án "Vườn cổ tích Việt Nam" được anh Quân ấp ủ. "Qua các bức tượng trong khu vườn này, tôi muốn truyền cho các em nhỏ cảm hứng tìm hiểu về văn hóa nước mình, với bề dày lịch sử và đậm đà bản sắc dân tộc", anh nói.
Tượng vẫn được anh Quân thực hiện bằng chất liệu cốt thép, xi măng quen thuộc. Trong khoảng 45 ngày, anh và đội ngũ hoàn thiện từ khâu phác thảo, dựng khung rồi tạo hình chi tiết. Cuối cùng, tượng được phủ lớp sơn màu đồng.
Anh Quân vốn nổi tiếng là tác giả của nhiều linh vật mừng năm mới thời gian qua. Những bức tượng "ngựa vui vẻ" hay "rắn hạnh phúc" của anh từng được lan truyền, nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội vì độ sinh động, dễ thương.
Tác phẩm mới nhất của chàng trai Bắc Ninh tiếp tục được nhiều dân mạng tán dương vì sự đầu tư và ý nghĩa. Trong 7 ngày nghỉ lễ, anh cũng mở cửa miễn phí cho du khách tới tham quan. Ngoài "Cội nguồn", khu tham quan của anh Quân hiện có hơn 40 bức tượng khác, từ các linh vật chào xuân đến nhân vật hoạt hình trong các bộ phim nổi tiếng.
"Tôi hy vọng có thể lan tỏa niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, đồng thời chia sẻ được đam mê của mình. Bởi vậy, tôi không quan trọng chuyện tiền bạc, miễn mọi người tới ủng hộ là tôi thấy vui", anh từng chia sẻ.
