Rộ dịch vụ bán ảnh 'phông bạt': Chơi golf, ăn omakase giá 1.000 đồng

Nhiều bộ ảnh trà chiều, du lịch, nhà hàng sang trọng, những tình huống như nhập viện hay tai nạn nhẹ... đang được rao bán công khai trên Threads với giá chỉ từ vài nghìn đồng.

Đầu tháng 6, nhiều tài khoản mạng xã hội Threads gây xôn xao khi công khai chào bán kho ảnh tự chụp theo yêu cầu. Người bán giới thiệu sở hữu kho dữ liệu khổng lồ với đa dạng chủ đề, từ những hoạt động mang tính thượng lưu như đi chơi golf, ăn uống tại nhà hàng cao cấp, du lịch biển, mua sắm đồ hiệu, cho đến các khoảnh khắc đời thường như học tập, bơi lội.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm được chủ tài khoản đưa ra chỉ 1.000 đồng cho mỗi bức ảnh chất lượng cao. Nhằm đánh vào tâm lý sợ "đụng hàng" của người mua, các tài khoản này cam kết mỗi bức ảnh chỉ bán một lần duy nhất để đảm bảo tính "độc bản", đồng thời yêu cầu khách hàng không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.

"Nếu muốn đăng ảnh đi cùng người yêu nhưng không có người yêu, muốn đăng ảnh nấu ăn nhưng lười nấu, muốn có ảnh đi biển nhưng chưa đi biển, hay cần ảnh đi học, chơi golf, nhà hàng sang chảnh... thì có thể tìm mình", chủ bài đăng quảng cáo.

Theo chia sẻ của người bán, lượng khách hàng tìm đến dịch vụ vượt xa dự đoán ban đầu. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Hơn 30 đơn hàng hỏi mua các bộ ảnh thuộc chủ đề trà chiều, du lịch, ăn uống.

Đặc điểm chung của tất cả bức ảnh là đều không có chủ thể người. Góc máy được căn chỉnh để chỉ tập trung vào bối cảnh, đồ vật hoặc phong cảnh, giúp người mua dễ dàng nhận đó là trải nghiệm thực tế của chính mình mà không sợ bị phát hiện.

Một bài đăng bán ảnh "phông bạt" thu hút đông đảo tương tác.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu xây dựng hình ảnh cá nhân, phóng viên đã liên hệ với chủ bài đăng nói trên. Người này cho biết dịch vụ vẫn đang hoạt động liên tục và tiếp nhận đơn hàng theo từng chủ đề cụ thể bao gồm trà chiều, fine dining, omakase, mua sắm... Tuy nhiên, do "nhu cầu của thị trường tăng đột biến", bảng giá đã được điều chỉnh tăng gấp 6 lần chỉ sau ngày đầu tiên thử nghiệm.

Theo biểu giá chung, khách mua lẻ phải trả 6.000-10.000 đồng cho mỗi bức ảnh. Để kích cầu, một số người bán tung ra các gói combo như 50.000 đồng cho 10 ảnh và 100.000 đồng cho 30 ảnh. Quy trình giao dịch diễn ra gói gọn. Người mua nhắn số lượng và chủ đề mong muốn, chuyển khoản và nhận ảnh qua tin nhắn.

Không chỉ dừng lại ở các bộ ảnh mang phong cách "sang chảnh", tại phần thảo luận, nhiều người dùng còn cho biết có nhu cầu mua bộ ảnh tai nạn giao thông nhẹ, ảnh băng bó vết thương, xây xước chân tay, nằm viện, hay thậm chí là ảnh ngồi tại cơ quan công an...

Sự bùng nổ của dịch vụ mua bán ảnh "sống ảo" ngay lập tức vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, phơi bày một thực trạng đáng báo động về lối sống "phông bạt" trên không gian mạng.

Một bộ phận người dùng có góc nhìn cởi mở, cho rằng đây chỉ là một hình thức kinh doanh nội dung số mang tính giải trí, tương tự như việc thuê đạo cụ hay trường quay.

Tuy nhiên, số đông lại bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước xu hướng này. Việc lạm dụng nội dung giả lập trải nghiệm cá nhân để xây dựng một cuộc sống không có thật khiến thế giới ảo ngày càng trở nên độc hại và thiếu chân thực.

Nhiều người đặt câu hỏi về động cơ đằng sau những bức ảnh nằm viện, tai nạn..., những nội dung rất dễ bị lợi dụng để lừa dối gia đình, trốn việc, hoặc thậm chí là trục lợi từ lòng thương hại.

"Nếu dùng hình ảnh mua được để đánh bóng bản thân nhằm mục đích trục lợi hoặc lừa dối lòng tin của người khác thì đó lại là câu chuyện vi phạm đạo đức, thậm chí là pháp luật", một tài khoản Threads bày tỏ.