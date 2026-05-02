Vì sao mỗi năm lại kỷ lục khách Việt đến Nhật Bản?

Lượng khách Việt đến Nhật Bản tăng mạnh qua từng năm, liên tiếp thiết lập các mốc cao nhất lịch sử. Đà tăng trưởng đến từ nhu cầu trải nghiệm, sức hút điểm đến và điều kiện di chuyển thuận lợi.

Đầu tháng 4, Cao Thiên Kim, 26 tuổi, cùng nhóm bạn rời TP.HCM cho chuyến du lịch đầu tiên đến Nhật Bản. Hành trình kéo dài 5 ngày, với lịch trình khám phá núi Phú Sĩ, Tokyo và Chiba.

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Nhật Bản là "ngọn núi khổng lồ" Phú Sĩ. Ngọn núi hiện ra rõ nét, vừa hùng vĩ, vừa gây bất ngờ bởi sự thay đổi thời tiết. Phút trước trời âm u, có mưa rào, nhưng khi đến nơi thì quang đãng.

"Tôi chọn Nhật Bản vì yêu thích phong cảnh, ẩm thực và văn hóa. Thời tiết nhìn chung dễ chịu, dù những ngày sau có mưa lạnh", Kim nói với Tri Thức - Znews.

Chuyến đi của Kim phần nào phản ánh xu hướng du lịch Nhật Bản của khách Việt những năm gần đây. Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, nhận định giao lưu du lịch giữa hai nước đang diễn ra tích cực, nhiều khách Việt đến Nhật để trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc theo mùa.

Du khách Việt đến Nhật Bản đầu tháng 4. Ảnh: Cao Thiên Kim.

Kỷ lục liên tiếp

Năm 2025, gần 680.000 người Việt đến Nhật Bản, là năm thứ 3 liên tiếp đạt mức cao nhất trong lịch sử. Việt Nam đứng thứ 4 trong các thị trường Đông Nam Á, riêng tháng 3 nằm trong nhóm 7 thị trường lập kỷ lục về lượng khách theo tháng.

Theo bà Matsumoto, xu hướng du lịch Nhật Bản của người Việt hiện vẫn duy trì như giai đoạn trước đại dịch Covid-19. "Cung đường vàng" gồm Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto, Osaka tiếp tục được ưa chuộng.

Gần đây, thiên nhiên của Hokkaido hay những cảnh sắc đậm nét Nhật Bản cổ xưa như làng cổ Shirakawago cũng thu hút sự quan tâm. Ngoài ra, khách Việt vẫn có nhu cầu mua sắm cao, chủ yếu chọn quần áo, bánh kẹo, mỹ phẩm làm quà.

LƯỢNG KHÁCH VIỆT ĐI NHẬT BẢN TỪ 2019-2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Nghìn lượt 495 0 0 284 536 620 680

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản tiếp tục là nguồn khách ổn định của du lịch Việt Nam. Năm 2025, hơn 800.000 lượt khách Nhật Bản đến Việt Nam, tăng khoảng 14% so với năm trước, tiếp tục là một trong 5 thị trường khách quốc tế hàng đầu. Trong quý I, quốc gia này nằm trong top 10 thị trường gửi khách và duy trì vị thế này trong nhiều năm qua.

Dưới góc nhìn cá nhân của một du khách Nhật Bản, bà Matsumoto nhận xét Việt Nam có lợi thế về khoảng cách địa lý gần, sở hữu nhiều điểm đến nổi tiếng cùng hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng từ đô thị, lịch sử đến thiên nhiên. Ngoài Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng ngày càng được du khách Nhật Bản yêu thích nhờ lợi thế về nghỉ dưỡng.

"Ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý cũng là những yếu tố thu hút. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn là điểm cần được cải thiện", bà nói.

Nhóm du khách Nhật Bản check-in nhà thờ Tân Định, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dù Việt Nam nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn đến Nhật Bản, mục đích của phần lớn du khách Việt không phải là du lịch thuần túy.

Tại hội thảo kết nối và xúc tiến du lịch Nhật Bản ngày 6/3, các thống kê chỉ ra chỉ khoảng 32% khách Việt đến Nhật Bản để du lịch, thấp hơn mức kỷ lục 35% của năm 2019. Khoảng 5% đến vì mục đích công tác thương mại, trong khi 63% thuộc các nhóm khác như du học sinh, thực tập sinh kỹ năng hoặc thăm thân.

Du khách Việt đến Nhật Bản hiện vẫn chủ yếu lựa chọn các mùa cao điểm như mùa hoa anh đào (tháng 3-4) và mùa lá đỏ (tháng 10-11). Trong khi đó, các thời điểm đầu hè (tháng 5-6) và mùa đông (tháng 11, 12, 1) được xem là mùa thấp điểm.

MỤC ĐÍCH ĐẾN NHẬT BẢN CỦA KHÁCH VIỆT TRONG NĂM 2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn Du lịch Thương mại Mục đích khác (du học sinh, thực tập sinh kỹ năng, thăm thân...)

% 32 5 63

Theo Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, sự tập trung theo khu vực và thời điểm đang tạo ra sự chênh lệch trong phân bổ dòng khách. Tại các thành phố lớn như Tokyo, Kyoto hay Osaka, lượng du khách thường tăng cao tại một số điểm tham quan nổi tiếng vào mùa cao điểm. Trong khi nhiều khu vực khác, kể cả trong các đô thị này, vẫn còn dư địa phát triển.

"Định hướng của chúng tôi là thúc đẩy du lịch bền vững, vừa đảm bảo trải nghiệm thuận tiện cho du khách, vừa hài hòa với đời sống của cộng đồng địa phương", đại diện đơn vị cho hay.

Dư địa còn lớn

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết năm 2025 lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt khoảng 1,5 triệu lượt. Ông nhận định các con số cho thấy xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực của dòng khách hai chiều, dù thị trường khách Nhật Bản đến Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn trở lại mức trước năm 2019.

Theo Cục trưởng, dư địa phát triển còn lớn, song cần tiếp tục tạo thuận lợi về chính sách, đặc biệt là visa cho khách Việt đến Nhật. Hiện khách Nhật được miễn visa khi nhập cảnh vào Việt Nam, trong bối cảnh kết nối hàng không giữa hai nước ngày càng thuận tiện.

Ngoài ra, hai bên được khuyến nghị tăng cường chia sẻ thông tin chính sách, thúc đẩy hợp tác đầu tư. Việt Nam cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản trong xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ. Các hoạt động xúc tiến du lịch, phối hợp quảng bá và tham gia các dự án chung được xem là hướng đi cần tiếp tục đẩy mạnh.

Du khách Nhật Bản khám phá Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Ảnh: Thế Bằng, Linh Huỳnh.

Ông Hironobu Nara, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhật Bản, nhận định hoạt động trao đổi khách giữa hai nước đang phục hồi tích cực trong năm 2025. Dù lượng khách Nhật đến Việt Nam chưa trở lại mức trước dịch, con số hơn 800.000 lượt vẫn được đánh giá khả quan.

Ông cho biết phía Nhật Bản sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để nghiên cứu khả năng tạo thuận lợi hơn về chính sách thị thực, phối hợp JNTO trong các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các dự án hợp tác.

Nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản là một trong những thị trường nguồn quan trọng, lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tại Nhật, tăng cường phối hợp với các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến và hợp tác du lịch song phương.

Khách Việt đến tỉnh Okinawa, Nhật Bản, tháng 5/2024. Ảnh: Khánh Giao.

Sau chuyến du lịch Nhật Bản, Thiên Kim hy vọng sẽ có cơ hội quay lại trong thời gian tới, đích đến là Hokkaido vào cuối năm để đón Giáng sinh và trải nghiệm trượt tuyết. "Nếu có thời gian, tôi cũng sẽ ghé Kyoto, tìm hiểu khu vực Uji vì rất thích văn hóa trà đạo", cô nói.

Với Asako Sakamoto, trong hành trình 2 tuần ở Hội An (TP. Đà Nẵng) vào cuối tháng 3, một sự cố nhỏ đã để lại nhiều ấn tượng. Khi cậu con trai Akira (7 tuổi) bị kẹt chân vào nan xe đạp và được hàng chục người dân giúp đỡ, cô đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, gọi đây là trải nghiệm "thật sự rất đáng nhớ".

"Nếu câu chuyện nhỏ này có thể lan tỏa những điều tốt đẹp về Việt Nam và giúp người Nhật có thêm thiện cảm, đó là điều tôi rất trân trọng", Asako tâm sự.