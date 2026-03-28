Nhật Bản tăng phí visa từ 1/4

Nhật Bản điều chỉnh tăng phí visa áp dụng từ ngày 1/4, trong bối cảnh lượng khách quốc tế phục hồi mạnh và áp lực du lịch quá tải gia tăng.

Ngày 27/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo tăng phí xin thị thực (visa) đối với các hồ sơ được thụ lý trong giai đoạn từ 1/4/2026- 31/3/2027. Giá mới áp dụng cho du khách xin thị thực bằng hộ chiếu phổ thông.

Cụ thể:

Phí visa nhập cảnh một lần (single) tăng từ 500.000 đồng lên 520.000 đồng.

, mức phí tăng từ 1.000.000 đồng lên 1.030.000 đồng.

Phí visa quá cảnh giữ nguyên ở mức 120.000 đồng.

Trong lần thông báo dự kiến điều chỉnh hồi tháng 10/2025, phía Nhật Bản cho biết việc tăng phí nhằm góp phần hạn chế tình trạng quá tải du lịch. Chính phủ nước này cho rằng việc điều chỉnh chi phí thị thực có thể giúp kiểm soát lượng khách quốc tế trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

Hiện Nhật Bản yêu cầu visa ngắn hạn đối với công dân hơn 120 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Năm ngoái, Nhật cấp 5,24 triệu visa cho công dân Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng số thị thực. Philippines đứng thứ hai với 570.000 visa, tiếp theo là Việt Nam với 320.000. Ba thị trường này chiếm gần 90% tổng lượng visa được cấp.

Trong khi đó, Nhật Bản miễn thị thực ngắn hạn cho công dân của 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc và Australia.

Năm 2025, khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước và là năm thứ 3 liên tiếp lượng khách đạt mức cao nhất trong lịch sử. Việt Nam hiện đứng thứ 11 trong các thị trường khách quốc tế đến Nhật và thứ 4 tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, mục đích của phần lớn du khách Việt không phải là du lịch thuần túy. Chỉ khoảng 32% khách đến Nhật du lịch, thấp hơn mức 35% của năm 2019. Khoảng 5% đi công tác thương mại, trong khi 63% đến với các mục đích khác như du học, thực tập sinh kỹ năng hoặc thăm thân.

Du khách Việt vẫn chủ yếu lựa chọn các mùa cao điểm như mùa hoa anh đào (tháng 3-4) và mùa lá đỏ (tháng 10-11). Trong khi đó, các giai đoạn đầu hè (tháng 5-6) và mùa đông (tháng 11, 12, 1) được xem là mùa thấp điểm tại Nhật Bản.

Chiều ngược lại, Việt Nam đón khoảng 800.000 lượt khách Nhật Bản trong năm 2025, tăng khoảng 14% so với năm 2024. Nhật Bản tiếp tục nằm trong nhóm 5 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Công dân Nhật được miễn visa khi nhập cảnh Việt Nam, trong bối cảnh kết nối hàng không giữa hai nước ngày càng thuận tiện với nhiều chuyến bay thường lệ giữa các thành phố lớn.

Ông Hironobu Nara, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhật Bản, nhận định hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Dù lượng khách Nhật đến Việt Nam chưa đạt mức cao nhất như trước đại dịch, con số hơn 800.000 lượt vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh phục hồi hậu Covid-19.