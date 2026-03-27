Mùa hoa anh đào 'thất thế' tại Nhật Bản

Năm nay, không khí lễ hội hoa anh đào tại Nhật Bản kém sôi động hơn thường lệ khi người dân thắt chặt chi tiêu trước áp lực lạm phát, bất ổn kinh tế và thời tiết không thuận lợi.

Du khách nước ngoài cố gắng chạm vào những bông hoa anh đào nở sớm tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/3.

Những hàng hoa anh đào trên khắp Nhật Bản bung nở báo hiệu mùa xuân và mở màn cho các buổi dã ngoại "hanami", nơi người dân tụ họp, ăn uống và tận hưởng không khí lễ hội dưới tán hoa. Tuy nhiên, niềm háo hức cho mùa hoa năm nay đang phần nào giảm nhiệt, theo SCMP.

Lạm phát kéo dài, tác động kinh tế từ xung đột tại Trung Đông và dự báo thời tiết bất ổn khiến không khí lễ hội - vốn là một truyền thống lâu đời và cũng rất thu hút du khách - trở nên trầm lắng hơn.

Khảo sát của công ty nghiên cứu Intage cho thấy chỉ có 38% người Nhật có kế hoạch ngắm hoa anh đào cùng gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Mức chi tiêu trung bình cho mỗi buổi đi chơi cũng giảm, còn 6.383 yen (khoảng 40 USD ), so với 7.407 yen của mùa xuân năm trước.

Theo đơn vị, xu hướng này phản ánh việc người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong các hoạt động giải trí khi tổng chi tiêu có giảm mạnh. Tổng mức chi cho các buổi tiệc hanami trên toàn quốc ước đạt 234,1 tỷ yen, chỉ bằng 81,5% so với năm ngoái, cho thấy sự sụt giảm đáng kể.

Du khách chụp ảnh dưới những cây hoa anh đào Ookanzakura nở sớm tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2025.

Issei Izawa, 26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng tại Tokyo, bày tỏ lo ngại về những tác động dây chuyền của lạm phát đối với công việc và cuộc sống khi chuẩn bị tham dự một buổi hanami bắt buộc của công ty.

"Tôi tham gia vì mới vào làm nên đó là nghĩa vụ", Izawa nói, cho biết chỉ dự định ở lại vài giờ. Anh chuẩn bị chuyển nhà trong vài tuần tới và chi phí sẽ khá lớn nên cố gắng cắt giảm chi tiêu. Đồng yen suy yếu cũng khiến anh cân nhắc lại kế hoạch du lịch nước ngoài.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào năm nay nở sớm hơn vài ngày so với thường lệ. Tuy nhiên, mưa lớn vào cuối tuần và dự báo tiếp tục kéo dài sang đầu tuần tới có thể khiến những cánh hoa mong manh tại Tokyo nhanh chóng tàn.

Kiyoko Date, nhân viên một tập đoàn đa quốc gia, vẫn mong chờ buổi tụ họp tại một công viên ở Yokohama cùng gia đình và bạn bè. Tuy vậy, cô thừa nhận bất ngờ khi không khí mùa hoa năm nay kém sôi động.

"Chi phí sinh hoạt dường như tăng lên từng ngày có thể khiến người trẻ hoặc người thu nhập thấp gặp khó khăn hơn", cô nói.

Date cho biết nhiều người xung quanh cô cũng lo lắng về tình hình Trung Đông và những tác động có thể lan rộng đến kinh tế Nhật Bản. "Dù ở xa Iran, nhưng xung đột lần này khác với các khu vực khác bởi chúng tôi hiểu rõ những cú sốc dầu mỏ trong thập niên 1970 đã ảnh hưởng đến Nhật Bản như thế nào", cô nói.

Người dân và du khách đi dạo dưới những tán hoa anh đào đang nở rộ ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2025.

Khảo sát của Intage cũng cho thấy nhiều người có xu hướng tiết kiệm bằng cách tổ chức hanami ở những địa điểm gần nhà, thay vì di chuyển đến các điểm ngắm hoa nổi tiếng.

Trào lưu tận hưởng hoa anh đào như một phần của đời sống thường nhật song tiết kiệm chi phí cũng đang dần hình thành. Đáng chú ý, hình thức "ngắm hoa một mình" cũng gia tăng với 12% người tham gia khảo sát lựa chọn, tăng 1,3 lần so với năm trước.

Theo công ty nghiên cứu này, trong khi các buổi tiệc đông người ngày càng ít phổ biến, cách ngắm hoa anh đào theo nhịp độ cá nhân như trên đường đi làm, tan ca hoặc trong sinh hoạt hàng ngày đang dần trở nên phổ biến.