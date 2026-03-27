Du khách nhà giàu cũng đã thở dài về giá cả tăng vọt

Nhóm khách giàu có, vốn từng là lực đỡ của du lịch hạng sang, cũng bắt đầu chùn tay trước đà tăng giá quá nhanh của vé máy bay, khách sạn và kỳ nghỉ cao cấp.

Nhiều người có thể cắt bớt kế hoạch nghỉ dưỡng khi giá cả leo thang. Ảnh: Reuters.

Tháng 3, Nick Fry, cựu chủ đội đua F1, buộc phải tính lại kế hoạch đi lại sau khi liên tiếp nhận những báo giá cao đến mức ngay cả một khách quen của dịch vụ cao cấp cũng phải chùn bước.

Khi muốn đổi vé hạng thương gia của British Airways từ Phoenix (Mỹ) về London (Anh) sớm hơn một ngày vì việc gia đình, ông được báo phải trả thêm 5.100 bảng Anh, gần bằng giá vé khứ hồi ban đầu. Cuối cùng, ông phải chuyển xuống hạng phổ thông.

Ít lâu sau, Fry cũng từ chối đổi kỳ nghỉ gia đình 10 ngày ở Nam Phi trị giá gần 45.000 bảng Anh do bay sớm hơn một ngày và thêm một đêm khách sạn làm chi phí đội thêm tới 21.000 bảng Anh.

Trường hợp của Fry cho thấy một thực tế ngày càng rõ trong ngành du lịch toàn cầu hiện nay: Ngay cả những người vốn sẵn sàng chi mạnh cũng bắt đầu phản ứng khi giá tăng quá nhanh.

Thời điểm sau đại dịch, ngành du lịch một phần phụ thuộc vào nhóm khách hàng giàu có, sẵn sàng chi tiền cho dịch vụ xa xỉ. Ảnh: Travel Professional News.

Theo phân tích của Bloomberg, việc giá du lịch tăng lên là điều khó tránh. Các công ty trong ngành vẫn phải đảm bảo lợi nhuận, trong khi dòng khách đang chuyển sang những điểm đến thay thế khi một số thị trường trở nên bất ổn.

Chẳng hạn, những du khách lẽ ra chọn Dubai có thể chuyển sang Tây Ban Nha, quần đảo Canary hay Caribbean, làm nhu cầu tại các điểm đến nắng ấm khác tăng lên. Đúng vào mùa lễ Phục Sinh, thời điểm cao điểm của các kỳ nghỉ gia đình, giá vì thế càng bị đẩy cao hơn.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ giá tăng nhanh đến mức ngay cả nhóm khách ít nhạy cảm với giá nhất cũng bắt đầu thấy không còn hợp lý.

Ở mảng hàng không, nhóm khách có khả năng chi trả cao vẫn tiếp tục đi lại. Các hãng bay Mỹ ghi nhận lượng đặt vé tăng từ khách hạng sang và khách doanh nghiệp, trong khi giá vé cho các chuyến đặt cận ngày cũng tăng trên nhiều đường bay. Điều này cho thấy nhóm khách chịu chi chưa rút lui, nhưng cũng khiến các doanh nghiệp có thêm lý do để tiếp tục nâng giá.

Ở phân khúc lưu trú, đà tăng giá rõ hơn nhiều. Từ năm 2019 đến 2026, giá phòng khách sạn hạng sang ở Mỹ tăng 38%, trong khi phân khúc bình dân chỉ tăng 12%. Công suất phòng cũng tập trung nhiều nhất ở nhóm cao cấp. Tại Pháp, Italy và Tây Ban Nha, giá phòng tăng mạnh hơn nhờ lượng khách Mỹ lớn trong giai đoạn đồng USD mạnh. Theo giới phân tích, lưu trú hạng sang ngày càng được xem như một mặt hàng xa xỉ hơn là dịch vụ khách sạn thông thường.

Người dân chụp ảnh cửa hàng Louis Vuitton mới tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 27/6/2025. Ảnh: Reuters.

Nhưng đây cũng là rủi ro lớn nhất với ngành du lịch. Người giàu có thể chịu giá cao lâu hơn, nhưng cũng sẽ dừng lại nếu thấy mức giá không còn hợp lý. Điều này từng xảy ra với ngành hàng xa xỉ, cụ thể là Chanel. Hãng tăng giá mạnh sau đại dịch, nhưng đến năm 2024 doanh số giảm 4%, buộc họ phải tung thêm các mẫu túi giá thấp hơn để giữ khách. Điều đó cho thấy ngay cả nhóm khách siêu giàu cũng có giới hạn và không sẵn sàng chi tiền mãi khi giá bị đẩy lên quá cao.

Với ngành du lịch, rủi ro này còn lớn hơn khi bối cảnh phía trước vẫn rất khó lường. Nếu xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, việc đi lại nói chung có thể bị ảnh hưởng thêm.

Một số phân tích thị trường cho thấy giá vé cho các chuyến đi đặt trước vài tuần không tăng mạnh bằng vé đặt sát ngày khởi hành, trong khi giá một số tour tàu biển đã bắt đầu giảm. Đây có thể là dấu hiệu sớm cho thấy nhu cầu đang yếu đi ở một số phân khúc.

Cùng với đó là rủi ro từ biến động tài sản, nhất là nếu thị trường chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh. Với nhóm khách giàu, biến động về cổ phiếu hay bất động sản thường tác động đến tâm lý chi tiêu rõ hơn cả việc chi phí sinh hoạt hàng ngày tăng lên.