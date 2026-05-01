Tin bất ngờ vụ hóa đơn hải sản gần 18 triệu đồng ở biển Sầm Sơn

Hóa đơn hải sản gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn gây nghi vấn “chặt chém”, song cơ quan chức năng xác định đoàn khách đã đặt trước, thống nhất giá và không khiếu nại.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn làm việc với các bên liên quan. Ảnh: Cao Tùng.

Tối 1/5, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thông tin kết quả xác minh vụ hóa đơn bữa hải sản gần 18 triệu đồng gây chú ý trên mạng xã hội trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h30 cùng ngày, đơn vị phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hóa đơn tạm tính bữa ăn tại Sầm Sơn với tổng số tiền 17.925.000 đồng. Nội dung bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, kèm theo các bình luận cho rằng du khách có thể bị “chặt chém”.

Ngay sau đó, Công an phường Sầm Sơn phối hợp Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra. Kết quả xác minh cho thấy hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn. Đoàn khách gồm 24 người, trong đó có 13 người lớn và 11 trẻ em, đến từ Hà Nội.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh H.D.C., trưởng đoàn, cho biết trước khi đến nhà hàng tối 30/4, đoàn đã liên hệ đặt bàn và thống nhất giá các món. Khoảng 18h, đoàn đến ăn; đến 21h thì thanh toán tổng cộng 17.925.000 đồng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về hóa đơn gần 18 triều đông tại một nhà hàng ở Sầm Sơn, ngày 30/4. Ảnh: Hà Nội Fan.

Sau bữa ăn, nhà hàng in hóa đơn giao cho trưởng đoàn. Anh C. chụp lại và gửi vào nhóm Zalo chung. Một thành viên trong đoàn sau đó đăng hình ảnh này lên Facebook cá nhân, khiến câu chuyện lan rộng.

Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ, bữa ăn gồm 14 món như ngô chiên, ghẹ đỏ hấp, tôm sú nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng và bia Tiger. Riêng món ghẹ đỏ được tính 1,7 triệu đồng/kg; đoàn dùng 7 kg, thành tiền hơn 12 triệu đồng.

Việc hóa đơn không thể hiện rõ tên nhà hàng, cộng với mức giá ghẹ cao, khiến nhiều người đặt nghi vấn. Một số tài khoản cũng chỉ ra chi tiết chưa khớp trong phép tính, như món cá mú ghi giá 600.000 đồng/kg, số lượng 2 kg nhưng thành tiền hơn 1,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết người đăng tải không phản ánh việc bị ép giá hay thu tiền bất thường. Các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều không khiếu nại. Đoàn khách thậm chí tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng này vào chiều 1/5.

Qua kiểm tra, nhà hàng được xác định đã niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết. Hai bên đã thỏa thuận trước về thực đơn, đơn giá và số lượng món ăn.

Công an phường Sầm Sơn nhận định thông tin lan truyền trên mạng đã thiếu một số dữ kiện quan trọng, đặc biệt là quy mô đoàn khách và việc đặt ăn từ trước. Điều này khiến hóa đơn bị nhìn nhận theo hướng bất thường, tạo dư luận trái chiều và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin, nhất là trong cao điểm du lịch, khi các nội dung chưa đầy đủ bối cảnh có thể gây hiểu lầm cho du khách và cơ sở kinh doanh.

