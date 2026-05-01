Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tới Hà Nội , chính thức khởi động chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 1 đến 3/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tham gia tháp tùng Thủ tướng Takaichi trong chuyến công du là nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản, gồm lãnh đạo Văn phòng Nội các, Ban An ninh Quốc gia, các bộ Ngoại giao, Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp, Nông nghiệp, Quốc phòng, Nội vụ và Truyền thông, cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và các trợ lý, cố vấn chủ chốt.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng đại diện các cơ quan chức năng.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Tokyo đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết đây là lần thứ hai bà Takaichi thăm Việt Nam, sau chuyến đi năm 2020 khi còn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy đối thoại cấp cao với lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm , Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhiều cuộc hội đàm quan trọng dự kiến sẽ diễn ra, tập trung vào các chủ đề như năng lượng, an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu học thuật và giao lưu nhân dân, qua đó củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trước chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi Sanae đã nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế như một trụ cột mới trong quan hệ song phương, đồng thời chia sẻ định hướng chính sách đối ngoại của Nhật Bản, trong đó có sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản sẽ góp phần làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Chuyến thăm thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ngày 28/4, các báo lớn của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae đến Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/5.

