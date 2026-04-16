Khách Việt đến Nhật Bản bất ngờ tăng kỷ lục

Lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 3 đạt mức cao nhất từng ghi nhận, trong đó thị trường Việt Nam tăng trưởng ấn tượng gần 45%.

Cửa hàng tiện lợi Lawson với tầm nhìn núi Phú Sĩ ở hậu cảnh là điểm check-in hot với du khách tại tỉnh Yamanashi, Nhật Bản. Ảnh: Vinny Anugraha/Pexels.

Ngày 15/4, Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết quốc gia này đón hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 3, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 3. Tính chung 3 tháng đầu năm, Nhật Bản đón hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 10 triệu lượt ngay trong quý I.

Theo JNTO, nhu cầu du lịch tăng mạnh từ cuối tháng 3 nhờ mùa hoa anh đào, cùng kỳ nghỉ học trùng dịp lễ Phục sinh trong tháng 4. Sự gia tăng chủ yếu đến từ các thị trường Đông Á như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia và các thị trường xa như Mỹ, Anh.

Trong tháng 3, có 7 thị trường lập kỷ lục về lượng khách theo tháng, gồm: Indonesia, Việt Nam, Mỹ, Canada, Anh, Đức và khu vực Bắc Âu. Ngoài ra, 13 thị trường đạt mức cao nhất trong tháng 3: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Australia, Mexico, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Nga.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN NHẬT BẢN NHIỀU NHẤT TRONG THÁNG 3 Nguồn: Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản Nhãn Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Trung Quốc đại lục Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Australia Việt Nam Philippines Indonesia Lượt khách Nghìn lượt 795.6 653.3 375.9 291.6 216.3 160.9 96.9 92 90.1 82.8

Tại khu vực Đông Nam Á, 92.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật trong tháng 3, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất từng ghi nhận theo tháng. Như vậy, tính chung 3 tháng đầu năm, lượng khách Việt đạt 205.900 lượt, tăng 9,3%.

Sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố như nhu cầu du lịch Nhật Bản tiếp tục cao, các chuyến bay tăng tần suất trên tuyến TP.HCM - khu vực miền Trung Nhật Bản, cùng các chuyến bay thuê bao (charter) từ TP.HCM đến Sapporo (tỉnh Hokkaido).

Tuy nhiên, JNTO lưu ý thị trường Việt Nam có tỷ lệ lớn khách đi theo diện du học, thực tập sinh và lao động kỹ năng, không hoàn toàn là khách du lịch thuần túy.

Khách Việt du lịch tỉnh Okinawa, Nhật Bản, tháng 5/2024. Ảnh: Khánh Giao.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc chỉ đạt 291.600 lượt khách, giảm 56% so với cùng kỳ. Dù vậy, sự sụt giảm này được bù đắp bởi các thị trường khác, như Đài Loan (Trung Quốc, 24,9%), Hàn Quốc (15%), Mỹ (9,7%), Malaysia (44,2%) và Indonesia (36,6%).

Ngược lại, khu vực Trung Đông ghi nhận 16.700 lượt khách, giảm 30,6%. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của tình hình khu vực khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc giảm tần suất.

JNTO cho biết ngoài mùa hoa anh đào, yếu tố truyền thống thu hút du khách, xu hướng đồng yen yếu tiếp tục giúp Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn về chi phí. Tuy nhiên, tại châu Âu, thời gian bay kéo dài do thay đổi đường bay liên quan đến xung đột tại Ukraine vẫn là một yếu tố gây lo ngại.

Theo kế hoạch, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng số lượng du khách, chi tiêu du lịch và số đêm lưu trú tại các địa phương. Để đạt mục tiêu này, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phân tích xu hướng thị trường và triển khai các chiến lược quảng bá du lịch một cách có trọng tâm.

Du khách nước ngoài cố gắng chạm vào những bông hoa anh đào nở sớm tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 17/3. Ảnh: Reuters.