191 người tử vong sau 5 ngày lễ hội Songkran

Lễ hội Songkran 2026 khép lại với số lượng người tham gia lớn, giúp doanh thu du lịch Thái Lan tăng mạnh. Tuy nhiên, phía sau là hàng trăm vụ tai nạn giao thông và con số thương vong đáng chú ý.

Cảnh lễ hội Songkran trên đường phố Bangkok, ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

Tối 14/4, dòng người cuối cùng rời khỏi đường Silom, Bangkok, Thái Lan khi lễ hội té nước khép lại. Mặt đường vẫn còn ướt, rác từ xô chậu, súng nước nằm rải rác sau nhiều giờ chen chân.

Theo Bangkok Post, trong 3 ngày, tuyến phố dài gần 2 km từ Sala Daeng đến Nararom đón hơn 650.000 người. Ngày cuối cùng ghi nhận đông nhất với hơn 252.000 lượt, nâng tổng số lên 652.974 người. Một năm trước, con số này chỉ khoảng 250.000 người cho cả mùa lễ.

Không chỉ Silom, các điểm như Khao San, Siam, ICONSIAM hay công viên Benjakitti cũng duy trì lượng người đông đến tối muộn. Ngày 15/4 đánh dấu thời điểm các hoạt động Songkran kết thúc trên toàn Bangkok.

Lễ hội sôi động nhất thế giới

Theo Chính phủ Thái Lan, Songkran - Tết cổ truyền - tiếp tục được xem là một trong những lễ hội sôi động nhất thế giới, vốn đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nhiều hãng tin quốc tế như Associated Press (AP), Reuters, Euronews, Straits Times hay Tân Hoa Xã đồng loạt đưa tin về lễ hội, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Lan ra toàn cầu.

"Songkran đã được đưa tin rộng rãi. Họ coi đây là một trong những lễ hội lớn và sôi động nhất thế giới. Sự kiện phản ánh niềm vui, sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa và hiện đại", bà Rachada Dhnadirek, người phát ngôn Chính phủ, cho biết.

Người dân tham gia bắn súng nước tại Khaosan Road, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan, ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

Theo Cục Du lịch Thái Lan (TAT), kỳ nghỉ năm nay dự kiến tạo ra hơn 30,35 tỷ baht doanh thu, tăng 6% so với năm trước.

Trong đó, khoảng 500.000 khách quốc tế đến Thái Lan trong giai đoạn 11-15/4, mang lại khoảng 8,1 tỷ baht. Du lịch nội địa đạt gần 5,96 triệu lượt, đóng góp khoảng 22,25 tỷ baht.

Tại Bangkok, lễ hội "Maha Songkran World Water Festival 2026" tại công viên Benjakitti thu hút hơn 108.000 lượt khách chỉ trong ba ngày, tạo ra khoảng 283 triệu baht.

Ở các địa phương khác, Ayutthaya nổi bật với hoạt động té nước cùng voi, trong khi các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc kết hợp lễ hội với nghi thức truyền thống như tắm Phật, diễu hành văn hóa. Khu vực phía Nam ghi nhận lượng khách tăng, đặc biệt tại Songkhla nhờ dòng khách từ Malaysia.

Tai nạn và cảnh báo an toàn

Bên cạnh không khí lễ hội, số liệu về tai nạn giao thông gây chú ý.

Từ ngày 10 đến 14/4, cả nước ghi nhận 951 vụ tai nạn, khiến 191 người thiệt mạng và 911 người bị thương. Bangkok là địa phương có số người tử vong cao nhất với 16 trường hợp.

Chỉ riêng ngày 14/4, cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn, làm 30 người chết và 202 người bị thương.

Thông tin từ Thai PBS World cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ vi phạm tốc độ (38,54%) và lái xe khi có nồng độ cồn (28,13%). Xe máy liên quan tới gần 73% số vụ. Nhóm tuổi 20-29 chiếm tỷ lệ cao nhất.

Có tổng cộng 3.726 trường hợp lái xe trong tình trạng say xỉn và 230 trường hợp lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia đã được báo cáo trong 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Songkran.

Chiang Mai ghi nhận số vụ lái xe say rượu cao nhất với 651 vụ, tiếp theo là Samut Prakan với 317 vụ và Nonthaburi với 266 vụ.

Lễ hội Songkran năm nay diễn ra trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân, du khách. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Đáng chú ý, đã có 7 du khách Pháp bị bắt giữ tại Phuket vì gây rối trong lễ hội, theo Straits Times.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/4, khi trung tâm điều phối vô tuyến của Sở Cảnh sát Patong nhận được báo cáo về một nhóm du khách tụ tập gây cản trở giao thông và làm phiền những người khác.

Các sĩ quan đã yêu cầu họ giải tán, nhưng một số không tuân thủ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ họ với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Tòa án Tư pháp Thái Lan đã cảnh báo người tham gia lễ hội về nguy cơ bị phạt tù tới 10 năm và/hoặc 200.000 baht nếu có hành vi sàm sỡ trong lúc té nước. Các hành vi quấy rối bằng lời nói, cử chỉ hoặc trên mạng cũng có thể bị xử lý, với mức phạt tối đa 12 tháng tù và/hoặc 20.000 baht.

Trong suốt kỳ nghỉ, lực lượng chức năng được triển khai dày đặc tại các điểm nóng. Riêng tuyến Khao San, khoảng 600 cảnh sát được huy động để điều tiết dòng người và đảm bảo trật tự.

Tại Pattaya, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra an toàn hàng hải. Ở tỉnh Samut Sakhon, các chốt giao thông được siết chặt, với yêu cầu đảm bảo lưu thông thông suốt và sẵn sàng ứng phó trong suốt kỳ nghỉ.