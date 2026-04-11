Lễ hội té nước Phuket trở lại

Lễ hội nước Phuket tổ chức lần thứ 11 như một phần của lễ hội Songkran ở Thái Lan, diễn ra từ ngày 11-13/4 tại bãi biển Patong và Mai Khao với nhiều hoạt động nổi bật.

Songkran phổ biến với những trận chiến súng nước của người dân, du khách. Ảnh: Amazing Thái Lan.

Hòn đảo Phuket luôn có cách riêng để hưởng ứng Tết Nguyên đán của Thái Lan. Năm nay, lễ hội té nước lần thứ 11 tại đây được tổ chức hoành tráng và long trọng nhất từ trước đến nay với chủ đề "Sanuk sanaan, Songkran baan chan" (tạm dịch: Songkran vui vẻ, quê hương tôi), theo Nation Thailand.

Lễ hội diễn ra ngày 11-13/4 với chuỗi hoạt động nổi bật dọc theo bờ biển nổi tiếng Patong và Mai Khao, trong khung giờ 15-21h mỗi ngày.

Lễ hội té nước ở Phuket từ lâu đã nổi bật hơn so với những địa điểm tổ chức Songkran ở Thái Lan. Không chỉ bởi quy mô của các trận chiến té nước, mà còn bởi sự kết hợp đặc biệt giữa bãi biển và di sản Trung Hoa - Bồ Đào Nha cùng truyền thống Phật giáo sâu sắc, tạo nên nét đặc trưng riêng cho không khí năm mới tại hòn đảo.

Khách quốc tế tham gia lễ hội té nước tại Phuket. Ảnh: Nation Thailand.

Tại Phuket, những trận chiến sôi động ở bãi biển Patong thu hút người trẻ ưa mạo hiểm, trong khi những khu vực yên tĩnh hơn ở bãi biển Kata và Karon dành cho gia đình và du khách lớn tuổi tham gia một cách an toàn.

Theo Cục Du lịch Thái Lan (TAT), tổng doanh thu du lịch trong giai đoạn 11-15/4 dự kiến ​​đạt hơn 30 tỷ baht, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo khách quốc tế đạt 500.000 lượt. Những con số này cho thấy Thái Lan đang đầu tư mạnh mẽ vào lễ hội này như một sản phẩm lan tỏa nét văn hóa.

Lễ hội nước Phuket cũng hướng đến mục tiêu này với chương trình 10 hoạt động may mắn được xây dựng xoay quanh các nghi lễ tại đền chùa, các buổi biểu diễn văn hóa. Sự kiện tập trung vào việc kể chuyện cộng đồng, các sản phẩm mang bản sắc địa phương và biểu diễn hơn là yếu tố thương mại.

Sáng ngày 13/4 tại bãi biển Mai Khao, du khách được mời tham gia các nghi lễ tạo công đức truyền thống, tắm tượng Phật và té nước lên các bậc trưởng lão đáng kính. Những nghi lễ đều bám theo cốt lõi ý nghĩa của Songkran.

Tại bãi biển Patong vào buổi tối, bầu không khí thay đổi với các màn trình diễn văn hóa Thái Lan - Trung Hoa, âm nhạc đương đại từ các trường địa phương, các gian hàng cộng đồng và đồ ăn, thức uống sản xuất tại địa phương, tạo nên bầu không khí lễ hội đa sắc màu, ngày càng hiếm thấy trong thời đại của các sự kiện lớn bán vé.

Ngày 13/4, hoạt động dọn dẹp bãi biển Mai Khao cũng tạo thêm một điểm nhấn ý nghĩa cho các hoạt động của lễ hội.

Người dân dọn dẹp bãi biển trên hòn đảo Phuket. Ảnh: Nation Thailand.

Tại Phuket, các nghi lễ truyền thống và trận chiến té nước lớn nhất tập trung ở bãi biển Mai Khao, đường Dibuk, đường Bangla (Patong) và khu phố cổ Phuket, Asia Portal.

Lễ hội Songkran 2026 diễn ra ngày 13-15/04 tại Bangkok, Chiang Mai và Phuket (Thái Lan). Đây là dịp đón năm mới truyền thống, kết hợp các nghi lễ tâm linh và trận chiến nước quy mô lớn. Một số địa phương có thể tổ chức kéo dài đến ngày 16-19/4. Từ năm 2023, lễ hội này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.