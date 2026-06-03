Khách Việt vẫn 'loanh quanh' Đà Nẵng, Vũng Tàu mùa du lịch hè

Đà Nẵng, Nha Trang, Bangkok và Tokyo là những điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất mùa hè này, theo dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú mới từ Booking.com.

Du khách check-in tại bãi biển Vũng Tàu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phân tích dữ liệu tìm kiếm lưu trú giai đoạn 1/6-31/8, nền tảng du lịch số Booking.com cho thấy Đà Nẵng là điểm đến nội địa được người Việt quan tâm nhiều nhất hè này. Theo đó, thành phố biển miền Trung giữ vững sức hút nhờ sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển.

Xếp sau là Nha Trang, TP.HCM và Đà Lạt. Đây đều là những điểm đến quen thuộc nhưng vẫn duy trì lượng tìm kiếm cao nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa đến du lịch ngắn ngày.

10 ĐIỂM ĐẾN NỘI ĐỊA ĐƯỢC KHÁCH VIỆT TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT GIAI ĐOẠN 1/6-31/8 (THEO DỮ LIỆU TÌM KIẾM PHÒNG LƯU TRÚ) Đà Nẵng Hà Nội Nha Trang (Khánh Hòa) Vũng Tàu (TP.HCM) TP.HCM Phú Quốc (An Giang) Đà Lạt (Lâm Đồng) Quy Nhơn (Gia Lai) Hội An (Đà Nẵng) Hạ Long (Quảng Ninh)

Dữ liệu cho thấy các thành phố biển tiếp tục chiếm ưu thế trong mùa hè. Không chỉ hấp dẫn các gia đình có trẻ nhỏ, những điểm đến này còn được cặp đôi, nhóm bạn và khách du lịch một mình lựa chọn nhờ sự thuận tiện trong di chuyển và đa dạng trải nghiệm.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng ở tất cả nhóm khách. Trong khi đó, Đà Lạt và TP.HCM cũng xuất hiện thường xuyên trong danh sách yêu thích của nhiều đối tượng du khách.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm những kỳ nghỉ cân bằng giữa thư giãn và trải nghiệm. Thay vì liên tục khám phá các điểm đến mới, nhiều người ưu tiên lựa chọn nơi đã quen thuộc để tối ưu thời gian nghỉ ngơi và giảm bớt các rủi ro trong quá trình lên kế hoạch.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở thị trường quốc tế, các thành phố châu Á tiếp tục thống trị bảng xếp hạng. Bangkok dẫn đầu danh sách điểm đến nước ngoài được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè, theo sau là Tokyo, Seoul, Singapore và Kuala Lumpur.

10 ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ ĐƯỢC KHÁCH VIỆT TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT GIAI ĐOẠN 1/6-31/8 (THEO DỮ LIỆU TÌM KIẾM PHÒNG LƯU TRÚ) Bangkok (Thái Lan) Paris (Pháp) Tokyo (Nhật Bản) Chiang Mai (Thái Lan) Seoul (Hàn Quốc) Osaka (Nhật Bản) Singapore Ubud (Indonesia) Kuala Lumpur (Malaysia) Busan (Hàn Quốc)

Sự áp đảo của các điểm đến trong khu vực cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên những hành trình có thời gian bay ngắn, chi phí hợp lý và nhiều lựa chọn về văn hóa, ẩm thực cũng như mua sắm.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc, một số điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm đáng chú ý. Busan vươn từ vị trí thứ 39 lên top 10, trong khi Thượng Hải, Siem Reap và Istanbul cũng tăng hạng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo Booking.com, các đô thị sôi động với nền ẩm thực phong phú và hệ thống giao thông thuận tiện đang ngày càng thu hút du khách Việt. Đây là lý do Bangkok, Tokyo và Seoul liên tục xuất hiện trong danh sách được yêu thích của các cặp đôi, nhóm bạn và khách du lịch một mình.

Riêng với nhóm gia đình, Singapore là lựa chọn hàng đầu nhờ môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại và nhiều điểm vui chơi dành cho trẻ em.

Nhìn chung, bản đồ du lịch hè năm nay cho thấy người Việt đang ưu tiên những điểm đến dễ tiếp cận, dịch vụ hoàn thiện và có thể mang lại trải nghiệm trọn vẹn trong thời gian ngắn. Dù là nghỉ dưỡng biển trong nước hay khám phá các thành phố lớn ở châu Á, yếu tố tiện lợi và phù hợp với nhu cầu cá nhân đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến.