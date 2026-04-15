Dọn hơn 100 tấn rác sau một ngày ở Songkran

Bangkok (Thái Lan) tổ chức dọn dẹp sau những ngày cao điểm của lễ hội Songkran. Chỉ riêng ngày 12/4, hàng trăm tấn rác được thu gom từ các địa điểm.

Công tác dọn dẹp lễ hội Songkran tại Silom và Khao San. Ảnh: Thai PBS World.

Ngày 14/4, Cơ quan Hành chính Thủ đô Bangkok (BMA) tiến hành thu gom rác trên đường Silom và Khao San để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo của lễ hội Songkran. Túi nylon, xô chậu, chai nhựa rải dọc mặt đường, phần lớn là vật dụng phục vụ cho hoạt động té nước trong ngày.

Theo Thai PBS World, Hiệp hội Y tế Boston (BMA) cho biết chỉ riêng ngày 12/4, hơn 100 tấn rác đã được thu gom từ các địa điểm tổ chức lễ hội. Lượng rác chủ yếu đến từ vật dụng nhựa dùng một lần và các thiết bị té nước.

Songkran, Tết cổ truyền của Thái Lan. diễn ra từ 13 đến 15/4, nhưng không khí lễ hội thường kéo dài nhiều ngày tại các thành phố lớn. Từ nghi thức té nước mang ý nghĩa cầu may, hoạt động này dần mở rộng thành sự kiện thu hút đông người tham gia trên khắp cả nước.

Du khách đổ về Bangkok trong ngày 13/4 để tham gia lễ hội té nước. Ảnh: Reuters.

Trong cao điểm tối 13/4, khoảng 160.000 người, gồm cả người dân địa phương và du khách, tập trung tại đường Silom. Lực lượng chức năng buộc phải đóng đường để hạn chế thêm người đổ vào khu vực này.

Các hoạt động tại Silom và Khao San bắt đầu từ 12h và kéo dài đến 22h. Tuy nhiên, do ban ngày nắng gắt, phần lớn người tham gia xuất hiện vào buổi tối khi thời tiết dịu hơn.

Trước đó một ngày, theo báo cáo của BMA, hơn nửa triệu người đã đổ về các điểm tổ chức Songkran như Silom, Khao San, Siam Square, trung tâm thương mại Iconsiam, Banthat Thong và S20 Land Bangkok. Dòng người nối dài trên nhiều tuyến phố, kéo theo lượng rác tăng nhanh sau mỗi ngày lễ.

Khung cảnh bắn súng nước diễn ra trong lễ hội, ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

Song song với không khí lễ hội, các số liệu về an toàn giao thông cũng được cập nhật. Theo Bangkok Post, trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ Songkran, Thái Lan ghi nhận 755 vụ tai nạn, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số người thiệt mạng tăng lên 154 trường hợp, trong khi 705 người bị thương.

Ông Yossapol Wenukoset, người đứng đầu Trung tâm An toàn Giao thông Đường bộ Thái Lan (RSC), cho biết riêng ngày 13/4 ghi nhận 237 vụ tai nạn, khiến 224 người bị thương và 51 người thiệt mạng.

Cùng với đó, Tòa án Tư pháp Thái Lan đã đưa cảnh báo các hành vi quấy rối trong lễ hội, theo Bangkok Post. Người vi phạm có thể bị phạt tù đến 10 năm và/hoặc 200.000 baht nếu có hành vi sàm sỡ khi té nước.

Nhà chức trách yêu cầu hạn chế tiếp xúc cơ thể, việc thoa phấn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý. Ngay cả các hành vi như lời nói khiếm nhã, cử chỉ phản cảm hay quấy rối qua mạng cũng có thể bị xử lý, với mức phạt tối đa 12 tháng tù và/hoặc 20.000 baht, tăng nặng nếu tái phạm hoặc xảy ra nơi công cộng.