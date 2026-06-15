Starbucks Hàn Quốc tạm đóng tất cả cửa hàng để cứu vãn sai lầm lịch sử

Starbucks Hàn Quốc sẽ tạm đóng cửa toàn bộ cửa hàng vào chiều 22/6 để đào tạo nhân viên, sau bê bối chiến dịch “Tank Day” bị chỉ trích vì gợi nhắc biến cố Gwangju năm 1980.

Một cửa hàng Starbucks "trống không" tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/5. Ảnh: Reuters.

Starbucks sẽ tạm đóng cửa tất cả cửa hàng tại Hàn Quốc từ 15h ngày 22/6 để tổ chức đào tạo nhân viên về nhận thức lịch sử và nhạy cảm xã hội. Theo thông báo từ Shinsegae Group, tập đoàn vận hành thương hiệu Starbucks tại Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên chuỗi cà phê này đóng cửa sớm trên phạm vi toàn quốc kể từ khi gia nhập thị trường này vào năm 1999, Reuters đưa tin.

Quyết định được đưa ra sau khi Starbucks Hàn Quốc vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng vì một chiến dịch tiếp thị gây tranh cãi hồi tháng trước. Chương trình khuyến mãi cốc giữ nhiệt mang tên "Tank Day" (Ngày Xe Tăng) bị chỉ trích vì trùng với dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy Gwangju ngày 18/5/1980, sự kiện gắn với cuộc đàn áp quân sự nhằm vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Theo Shinsegae, vụ việc đã gây tổn thất doanh thu “rất đáng kể” cho Starbucks Hàn Quốc. Trước sức ép dư luận, Chủ tịch Shinsegae Chung Yong-jin đã công khai xin lỗi về bê bối này.

Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối Shinsegae Group, tập đoàn có công ty con E-Mart sở hữu Starbucks Hàn Quốc, bên ngoài một cửa hàng bách hóa Shinsegae ở quận Seo, thành phố Gwangju, ngày 10/5. Ảnh: Yonhap.

Không chỉ đóng cửa cửa hàng để đào tạo nhân viên tuyến đầu, Shinsegae cũng yêu cầu đội ngũ quản lý cấp cao tham gia các buổi học riêng. Nhân viên trụ sở Starbucks Hàn Quốc và các lãnh đạo thuộc bộ phận E-Mart của Shinsegae sẽ tham dự khóa đào tạo chung vào ngày 17/6 tại trung tâm đào tạo nội bộ của tập đoàn. Trong khi đó, Chủ tịch Chung Yong-jin cùng các CEO của công ty con sẽ tham gia một buổi đào tạo riêng vào ngày 24/6.

Theo thông báo, nội dung đào tạo về nhận thức lịch sử sẽ do một giáo sư lịch sử từ Đại học Sungkyunkwan phụ trách. Buổi học sẽ điểm lại các sự kiện chính trong lịch sử hiện đại và đương đại của Hàn Quốc từ thập niên 1950 đến nay, đồng thời thảo luận về cách nhìn nhận những sự kiện này trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Khóa đào tạo khác về nhận thức xã hội cũng được tổ chức, do giáo sư xã hội học tại cùng trường đại học hướng dẫn. Nội dung tập trung vào việc các doanh nghiệp cần cân nhắc ra sao với những vấn đề nhạy cảm như lịch sử, lao động, giới tính, nhân quyền, thiên tai, chính trị, quân sự, bạo lực và các biểu hiện thù hận trong hoạt động tiếp thị cũng như vận hành kinh doanh.

Một người đi bộ ngang qua cửa hàng Starbucks ở Seoul ngày 9/5. Ảnh: Yonhap.

Shinsegae cho biết động thái lần này thể hiện mức độ nghiêm túc mà tập đoàn nhìn nhận vụ bê bối tiếp thị vừa qua, đồng thời là nỗ lực nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn. Starbucks Hàn Quốc cũng dự kiến cải tổ quy trình phê duyệt chiến dịch tiếp thị, trong đó bổ sung danh sách kiểm tra về tính nhạy cảm xã hội trước khi triển khai các hoạt động quảng bá.

Theo báo cáo tác động thường niên của Starbucks Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2024, công ty có hơn 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Dữ liệu từ WISEAPP cũng cho thấy Starbucks là chuỗi cà phê đứng đầu Hàn Quốc về doanh thu thanh toán của khách hàng.