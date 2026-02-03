Starbucks thành nạn nhân của chính mình

Dù vẫn là chuỗi cà phê lớn nhất nước Mỹ, Starbucks đang chật vật trước đối thủ giá rẻ, drive-thru và các thương hiệu mới khiến thị trường ngày càng phân mảnh.

Starbucks mất dần vị thế tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Người Mỹ đang uống cà phê nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong làn sóng tiêu thụ tăng mạnh ấy, Starbucks - thương hiệu từng định hình văn hóa cà phê đại chúng tại Mỹ, lại đang dần mất đi vị thế áp đảo vốn có, theo AP.

Áp lực bủa vây

Theo Technomic, công ty tư vấn ngành dịch vụ ăn uống, thị phần chi tiêu của Starbucks tại các chuỗi cà phê ở Mỹ đã giảm liên tiếp trong năm 2024 và 2025, xuống còn 48%, từ mức 52% của năm 2023.

Dù vẫn là chuỗi cà phê lớn nhất nước Mỹ với gần 17.000 cửa hàng, Starbucks đang đối mặt với mức độ cạnh tranh khốc liệt chưa từng có, khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn và sẵn sàng thử nghiệm những thương hiệu mới.

Đối thủ truyền thống Dunkin’ là cái tên hưởng lợi rõ nét từ xu hướng này. Chuỗi cà phê này vừa khai trương cửa hàng thứ 10.000 tại Mỹ và liên tục gia tăng thị phần trong hai năm qua. Không dừng lại ở đó, hàng loạt chuỗi cà phê drive-thru tăng trưởng nhanh như 7 Brew, Scooter’s Coffee hay Dutch Bros đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, đánh trực diện vào mảng khách hàng đề cao sự tiện lợi và giá trị.

Sức ép cạnh tranh với Starbucks còn đến từ nhiều hướng khác. Các chuỗi cà phê Trung Quốc như Luckin Coffee hay Mixue đã bắt đầu hiện diện tại Mỹ, mang theo mô hình cửa hàng nhỏ, bán hàng qua ứng dụng và chiến lược giá thấp. Ở phân khúc cao cấp hơn, Blue Bottle tiếp tục mở rộng mạng lưới, thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm tinh tế và khác biệt.

Starbucks vấp phải sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ. Ảnh: Reuters.

Ngay cả các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald’s hay Taco Bell cũng đẩy mạnh danh mục đồ uống, khiến thị trường cà phê Mỹ trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

“Người tiêu dùng chưa quay lưng với Starbucks, nhưng họ không còn trung thành tuyệt đối”, ông Chris Kayes, Chủ nhiệm khoa Quản trị tại Trường Kinh doanh Đại học George Washington, nhận định. Theo ông, khách hàng Mỹ đang trở nên “đa dạng hóa” trong lựa chọn cà phê, sẵn sàng ghé nhiều chuỗi khác nhau thay vì gắn bó với một thương hiệu duy nhất.

Loay hoay đổi mới

Thực tế, nhu cầu cà phê tại Mỹ vẫn tăng mạnh. Dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ cho thấy trong cả năm 2024 và 2025, khoảng 66% người Mỹ uống cà phê mỗi ngày, tăng đáng kể so với mức 62% của năm 2020. Đón đầu nhu cầu này, số lượng cửa hàng cà phê chuỗi tại Mỹ đã tăng 19% trong vòng 6 năm, lên hơn 34.500 cửa hàng. Tuy nhiên, mức tăng cung nhanh chóng cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.

Theo ông Neil Saunders, chuyên gia phân tích bán lẻ tại GlobalData Retail, quy mô khổng lồ của Starbucks đang dần trở thành bất lợi. “Starbucks đã ở trạng thái bão hòa tại Mỹ. Đây là một doanh nghiệp đã trưởng thành và dư địa tăng trưởng bằng mở mới cửa hàng không còn nhiều”, ông nói.

Trong khi đó, các chuỗi nhỏ hơn lại có lợi thế linh hoạt, dễ dàng mở rộng tại những khu vực mà Starbucks đã phủ kín.

Ngoài yếu tố cạnh tranh về mạng lưới, Starbucks còn chịu áp lực từ sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Các chuyên gia cho rằng Starbucks chậm đổi mới thực đơn so với đối thủ.

Starbucks loay hoay để đáp ứng thị hiếu thay đổi nhanh chóng của khách hàng. Ảnh: Reuters.

Dutch Bros đã tung ra cà phê protein từ đầu năm 2024, trong khi Starbucks chỉ bắt đầu đi theo xu hướng này gần 2 năm sau.

Đồ uống năng lượng, dòng sản phẩm được giới trẻ ưa chuộng, hiện chiếm khoảng 25% doanh thu của Dutch Bros, trong khi Starbucks mới chỉ thử nghiệm trong thời gian ngắn và chưa tạo được dấu ấn rõ rệt.

Yếu tố giá cũng là một thách thức. Theo Morningstar, mức chi tiêu trung bình mỗi lượt khách tại Starbucks năm 2024 lên tới 9,34 USD , cao hơn đáng kể so với Dutch Bros ( 8,44 USD ) và Dunkin’ ( 4,68 USD ).

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá, nhiều khách hàng cho rằng Starbucks “đắt” so với giá trị nhận được, nhất là khi các đối thủ liên tục tung ra chương trình khuyến mãi và đồ uống dung tích lớn hơn.

Trước áp lực cạnh tranh, Starbucks khẳng định vẫn kiên định với chiến lược cốt lõi. Công ty cho biết đang cải thiện chất lượng dịch vụ, tái thiết kế cửa hàng theo hướng ấm cúng hơn và bổ sung thêm 25.000 chỗ ngồi tại các quán cà phê ở Mỹ trong năm nay. Starbucks cũng dự kiến mở hơn 575 cửa hàng mới trong 3 năm tới, với mô hình nhỏ gọn, chi phí thấp hơn nhưng vẫn có chỗ ngồi, drive-thru và khu lấy đồ đặt trước.

“Tăng trưởng không đòi hỏi chúng tôi phải trở thành một điều gì đó khác”, Giám đốc vận hành Mike Grams nhấn mạnh.

Theo ông, không gian quán, nơi khách hàng có thể ngồi lại, làm việc hoặc trò chuyện vẫn là “linh hồn" của Starbucks, điều mà nhiều đối thủ tập trung vào drive-thru hoặc bán mang đi không thể thay thế.

Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu chiến lược này có đủ để giúp Starbucks giữ vững vị thế dẫn đầu. Khi thị trường cà phê Mỹ ngày càng phân mảnh, khách hàng tìm kiếm giá rẻ có Dunkin’ hay Luckin, người ưu tiên tốc độ chọn Dutch Bros, còn nhóm muốn trải nghiệm cao cấp lại nghiêng về các quán độc lập hoặc Blue Bottle.

Trong bức tranh đó, Starbucks không còn là lựa chọn mặc định cho mọi phân khúc như trước.

“Ở một khía cạnh nào đó, Starbucks đang là nạn nhân của chính thành công của mình.Thương hiệu này không còn mang lại cảm giác đặc biệt và mới mẻ như trước đây", ông Kayes nhận xét.