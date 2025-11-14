Starbucks bị đình công

Hơn 1.000 barista ở hơn 40 thành phố Mỹ đã đình công đúng dịp cao điểm Red Cup Day để ép Starbucks nhượng bộ về lương, giờ làm và biên chế.

Starbucks tiếp tục trải qua đợt đình công có quy mô bao trùm nước Mỹ đúng dịp khuyến mãi lớn trong năm. Ảnh: Reuters.

Cuộc đình công bắt đầu từ 65 cửa hàng và có thể mở rộng sang các điểm bán khác, theo thông báo của Starbucks Workers United (SWU).

Theo Reuters, sự kiện này trùng với cao điểm chiến dịch Red Cup Day - thời điểm chuỗi 17.000 quán cà phê ở Mỹ thường đón lượng khách tăng vọt nhờ quà tặng “signature” là những cốc đỏ có thể tái sử dụng.

Dachi Spoltore, barista tại Pittsburgh, chia sẻ về động lực tham gia cuộc đình công: “Chúng tôi đình công vì một hợp đồng công đoàn công bằng, giải quyết các hành vi xâm phạm quyền lợi người lao động và một tương lai tốt đẹp hơn tại Starbucks”.

Starbucks cho biết tác động của cuộc đình công này còn “rất nhỏ”, khi “chưa đến 1% số cửa hàng ghi nhận gián đoạn”, theo phản hồi gửi Reuters.

Tuy vậy, SWU - hiện đại diện khoảng 9.500 lao động ở gần 550 cửa hàng Starbucks, tương đương 4% lực lượng trực tại quán - cảnh báo đây có thể trở thành cuộc đình công lớn và dài nhất trong lịch sử công ty.

Tại Manhattan và Brooklyn, nhiều barista yêu cầu lịch làm, lương và các điều khoản tốt hơn thì mới “quay lại bàn đàm phán”. Hàng loạt điểm bán ở Seattle, New York, Philadelphia, Dallas, Austin, Portland… cũng tham gia. Thậm chí, một số địa điểm bán phải đóng cửa trong ngày do ảnh hưởng từ sự việc.

Động thái leo thang này diễn ra trong bối cảnh CEO Brian Niccol đã đóng hàng trăm cửa hàng năng suất thấp, gồm cả flagship store đã công đoàn hóa ở Seattle, đồng thời tập trung rút ngắn thời gian phục vụ và cải thiện trải nghiệm trong quán để vực dậy doanh thu tại Mỹ của chuỗi cà phê này.

Các cuộc thương lượng giữa công ty và công đoàn từng kéo dài khoảng 8 tháng rồi đứt đoạn vào tháng 12 năm ngoái, trước khi người lao động đình công trong cao điểm kỳ nghỉ lần này.

Khi nhậm chức hồi tháng 9 năm ngoái, ông Niccol khẳng định “cam kết đối thoại”, nhưng Chủ tịch quốc tế của công đoàn Lynne Fox nói “sau một năm, đàm phán đi thụt lùi sau nhiều tháng tiến triển ổn định với đầy thiện chí”.

Về đãi ngộ, Starbucks cho biết đang trả lương bình quân 19 USD /giờ và cung cấp phúc lợi như bảo hiểm y tế, nghỉ chăm con, hỗ trợ học phí trực tuyến tại Đại học Bang Arizona cho nhân viên làm tối thiểu 20 giờ/tuần.

Phía công đoàn cho biết mức khởi điểm ở khoảng 33 bang là 15,25 USD /giờ, trong khi barista trung bình làm chưa tới 20 giờ/tuần nên “khó đạt ngưỡng để hưởng đủ phúc lợi”. “Chúng tôi muốn làm đủ giờ để đủ điều kiện nhận phúc lợi, có đủ nhân sự để không bị quá tải và mức lương đủ sống ở thành phố này”, Rey Shao, giám sát tại một cửa hàng ở Manhattan, chia sẻ.

Hai bên đổ lỗi cho nhau trì hoãn thương lượng và đều tuyên bố sẵn sàng trở lại bàn đàm phán.

Tháng 4 vừa qua, công đoàn bác bỏ đề xuất của Starbucks về mức tăng lương tối thiểu 2%/năm vì “không cải thiện phúc lợi cụ thể hay tăng lương ngay lập tức”. SWU đã nộp hơn 1.000 đơn khiếu nại lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia liên quan cáo buộc sa thải người tham gia công đoàn và bỏ phiếu cho phép đình công vào tuần trước nếu không ký kết được hợp đồng trước ngày 13/11.

Trong năm qua, một số nhà đầu tư và nhà lập pháp đã thúc giục Starbucks tiếp tục đàm phán với công đoàn và ký kết hợp đồng..

Người phát ngôn của Trillium Asset Management, một cổ đông lâu năm của Starbucks, cho biết: "Khi chúng ta đang nhanh chóng tiến tới kỷ niệm 4 năm thành lập công đoàn tại các cửa hàng đầu tiên ở Buffalo, NY, điều đáng chú ý là ban quản lý vẫn chưa thể đạt được hợp đồng đầu tiên".

Cổ phiếu Starbucks giảm gần 1% khi kết thúc phiên thứ Năm.

Meredith Jensen, nhà phân tích tại HSBC Securities, cho biết số cửa hàng bị ảnh hưởng “rất nhỏ”, nên tác động trực tiếp tới ước tính lợi nhuận “không lớn” so với các yếu tố tái cấu trúc hay hoạt động tại Trung Quốc, song “những câu chuyện tiêu cực đang lan rộng khó có thể loại khỏi bức tranh đầu tư”.

Đây không phải lần đầu Red Cup Day trở thành ngày đình công. Năm 2022, người lao động ở khoảng 100 cửa hàng cũng nghỉ làm một ngày để phản đối các vụ sa thải, đóng cửa bị cho là hành động “trả đũa” của Starbucks đối với họ.

Năm 2023, hàng trăm cửa hàng tiếp tục ngừng việc, yêu cầu cải thiện nhân sự và lịch làm trong chiến dịch khuyến mãi được mô tả là “thiếu thốn nhân sự trầm trọng”.