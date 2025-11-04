Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Starbucks bán bớt mảng kinh doanh tại Trung Quốc giá 4 tỷ USD

  • Thứ ba, 4/11/2025 15:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thương vụ của Starbucks đánh dấu một trong những lần thoái vốn giá trị nhất của doanh nghiệp tiêu dùng toàn cầu tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Starbucks chỉ còn nắm 40% quyền kiểm soát tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Starbucks ngày 3/11 cho biết sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho công ty đầu tư Boyu Capital trong thương vụ trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập liên doanh, trong đó Boyu nắm tới 60% cổ phần trong mảng bán lẻ của Starbucks tại thị trường này.

Starbucks giữ lại 40% cổ phần còn lại và tiếp tục sở hữu, cấp phép sử dụng thương hiệu cùng tài sản trí tuệ cho pháp nhân mới. Hãng dự kiến tổng giá trị thu được từ thương vụ, bao gồm phần lợi nhuận giữ lại và tiền bản quyền trong 10 năm tới, có thể vượt 13 tỷ USD.

Cổ phiếu Starbucks tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố thông tin.

Starbucks, hãng tiên phong đưa văn hóa cà phê phương Tây vào Trung Quốc từ năm 1999, đang chịu áp lực lớn trước sự cạnh tranh của các thương hiệu nội địa như Luckin và Cotti. Hai chuỗi này thu hút khách hàng nhờ giá bán thấp hơn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chậm lại và người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá.

Theo Euromonitor International, thị phần của Starbucks tại Trung Quốc đã giảm từ 34% năm 2019 xuống còn 14% vào năm 2023, dù thị trường này hiện chiếm hơn 1/5 tổng số cửa hàng toàn cầu của hãng.

Để ứng phó, Starbucks đã hạ giá một số đồ uống không chứa cà phê và tăng tốc ra mắt sản phẩm mang tính địa phương hóa. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định hãng nên tập trung vào thế mạnh truyền thống là không gian gặp gỡ và trải nghiệm, thay vì bước vào cuộc chiến giá với các đối thủ.

Hiện Luckin có hơn 20.000 cửa hàng nhượng quyền tại Trung Quốc, vượt xa 7.800 cửa hàng do Starbucks trực tiếp vận hành. Tuy vậy, Luckin chủ yếu tập trung vào hình thức mang đi và giao hàng.

Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Starbucks tại Trung Quốc tăng 2% trong quý kết thúc ngày 29/6, so với mức tăng bằng 0 ở quý trước. Dù vậy, hãng vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ nền kinh tế chững lại và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong báo cáo thường niên 2024, Starbucks liệt kê "leo thang căng thẳng Mỹ - Trung" là một yếu tố rủi ro, đề cập nguy cơ áp thuế, tẩy chay hoặc nhạy cảm chính trị gia tăng tại thị trường này.

Thỏa thuận với Boyu Capital khép lại quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược mà Starbucks bắt đầu hơn một năm trước, dưới thời cựu CEO Laxman Narasimhan.

Nhiều tập đoàn quốc tế trước đó cũng chọn hướng đi tương tự để thích ứng tại Trung Quốc. McDonald’s từng bán phần lớn cổ phần tại Trung Quốc cho nhóm nhà đầu tư do Citic dẫn đầu. Thương vụ được đánh giá là khá thành công.

Boyu Capital được thành lập năm 2010, có sự tham gia sáng lập của Alvin Jiang, cháu trai cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Công ty có trụ sở tại Hong Kong, đầu tư vào các lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, tài chính, y tế, truyền thông và công nghệ.

Starbucks bán lại mảng kinh doanh tại Trung Quốc với 3 điều kiện

Chuỗi cà phê Mỹ đang tìm đối tác để chuyển nhượng một phần hoạt động tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ 2 của hãng, khi tốc độ tăng trưởng đang chậm lại và đối thủ nội địa mở rộng mạnh mẽ.

19:00 30/10/2025

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks?

Các cửa hàng Starbucks từng hiện diện ở mọi góc phố và là "ông lớn" khiến các đối thủ phải dè chừng. Giờ đây, khi cuộc chơi thay đổi, thương hiệu phải đối mặt với nhiều khó khăn.

06:01 1/10/2025

Starbucks sắp đóng 500 cửa hàng

Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới sẽ đóng hàng trăm cửa hàng tại Bắc Mỹ và cắt giảm nhân sự hàng loạt, nhằm vực dậy doanh thu sau giai đoạn “bết bát” trên chính thị trường Bắc Mỹ.

07:08 27/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

thương vụ liên doanh thị trường Starbucks Trung Quốc kiểm soát

    Đọc tiếp

    Doanh thu SJC giam sau hinh anh

    Doanh thu SJC giảm sâu

    32 phút trước 16:29 4/11/2025

    0

    Dù giá vàng miếng liên tục lập đỉnh, báo cáo hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty SJC cho thấy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý