Starbucks bán bớt mảng kinh doanh tại Trung Quốc giá 4 tỷ USD

Thương vụ của Starbucks đánh dấu một trong những lần thoái vốn giá trị nhất của doanh nghiệp tiêu dùng toàn cầu tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Starbucks chỉ còn nắm 40% quyền kiểm soát tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Starbucks ngày 3/11 cho biết sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho công ty đầu tư Boyu Capital trong thương vụ trị giá khoảng 4 tỷ USD .

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập liên doanh, trong đó Boyu nắm tới 60% cổ phần trong mảng bán lẻ của Starbucks tại thị trường này.

Starbucks giữ lại 40% cổ phần còn lại và tiếp tục sở hữu, cấp phép sử dụng thương hiệu cùng tài sản trí tuệ cho pháp nhân mới. Hãng dự kiến tổng giá trị thu được từ thương vụ, bao gồm phần lợi nhuận giữ lại và tiền bản quyền trong 10 năm tới, có thể vượt 13 tỷ USD .

Cổ phiếu Starbucks tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố thông tin.

Starbucks, hãng tiên phong đưa văn hóa cà phê phương Tây vào Trung Quốc từ năm 1999, đang chịu áp lực lớn trước sự cạnh tranh của các thương hiệu nội địa như Luckin và Cotti. Hai chuỗi này thu hút khách hàng nhờ giá bán thấp hơn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chậm lại và người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá.

Theo Euromonitor International, thị phần của Starbucks tại Trung Quốc đã giảm từ 34% năm 2019 xuống còn 14% vào năm 2023, dù thị trường này hiện chiếm hơn 1/5 tổng số cửa hàng toàn cầu của hãng.

Để ứng phó, Starbucks đã hạ giá một số đồ uống không chứa cà phê và tăng tốc ra mắt sản phẩm mang tính địa phương hóa. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định hãng nên tập trung vào thế mạnh truyền thống là không gian gặp gỡ và trải nghiệm, thay vì bước vào cuộc chiến giá với các đối thủ.

Hiện Luckin có hơn 20.000 cửa hàng nhượng quyền tại Trung Quốc, vượt xa 7.800 cửa hàng do Starbucks trực tiếp vận hành. Tuy vậy, Luckin chủ yếu tập trung vào hình thức mang đi và giao hàng.

Doanh số bán hàng cùng cửa hàng của Starbucks tại Trung Quốc tăng 2% trong quý kết thúc ngày 29/6, so với mức tăng bằng 0 ở quý trước. Dù vậy, hãng vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ nền kinh tế chững lại và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong báo cáo thường niên 2024, Starbucks liệt kê "leo thang căng thẳng Mỹ - Trung" là một yếu tố rủi ro, đề cập nguy cơ áp thuế, tẩy chay hoặc nhạy cảm chính trị gia tăng tại thị trường này.

Thỏa thuận với Boyu Capital khép lại quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược mà Starbucks bắt đầu hơn một năm trước, dưới thời cựu CEO Laxman Narasimhan.

Nhiều tập đoàn quốc tế trước đó cũng chọn hướng đi tương tự để thích ứng tại Trung Quốc. McDonald’s từng bán phần lớn cổ phần tại Trung Quốc cho nhóm nhà đầu tư do Citic dẫn đầu. Thương vụ được đánh giá là khá thành công.

Boyu Capital được thành lập năm 2010, có sự tham gia sáng lập của Alvin Jiang, cháu trai cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Công ty có trụ sở tại Hong Kong, đầu tư vào các lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, tài chính, y tế, truyền thông và công nghệ.