Chuỗi cà phê Nhật đổ bộ Đông Nam Á, quyết đấu Starbucks

Các chuỗi cà phê Nhật Bản đang đồng loạt tăng tốc mở rộng sang thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, với kỳ vọng thu hút người trẻ thành thị nhờ mô hình phục vụ tại bàn.

Coffee-Kan là một trong những thương hiệu cà phê với mô hình phục vụ full-service tại bàn nổi tiếng tại Nhật Bản. Ảnh: Asakusa Walker.

Nhiều thương hiệu cà phê Nhật Bản đang có kế hoạch mở rộng sang các thị trường mới như Ấn Độ và Đông Nam Á, kỳ vọng vào không gian sang trọng và mô hình phục vụ tại bàn sẽ khai thác tốt nhu cầu của nhóm khách hàng có thu nhập trung bình và cao, theo Nikkei Asia.

Nổi bật trong số đó là Coffee-Kan - thương hiệu thuộc tập đoàn C-United có trụ sở tại Tokyo. Thương hiệu này cho biết dự định mở cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ vào năm 2027. Đồng thời, đặt mục tiêu mở 60 cửa hàng tại nước này và Đông Nam Á đến năm 2030.

Khác với Starbucks hay các chuỗi cà phê phổ biến tại Ấn Độ vốn phục vụ theo hình thức “gọi tại quầy”, Coffee-Kan hoạt động theo mô hình phục vụ tại bàn, từ gọi món đến thanh toán.

Doanh nghiệp này kỳ vọng thu hút hiệu quả nhóm khách văn phòng và những gia đình trẻ có thu nhập khá tại Mumbai, Bengaluru - nơi mức chi tiêu trung bình cho mỗi khách được ước tính khoảng 2.000 yen ( 12,9 USD ), cao gấp đôi so với Nhật Bản.

Theo nghiên cứu từ World Coffee Portal, thị trường Ấn Độ cũng đang tăng tốc khi số lượng quán cà phê tại đây được ghi nhận đã tăng 13% trong năm 2024, đạt đến 5.300 cửa hàng. Dẫn đầu vẫn là Starbucks, theo sau là các thương hiệu nội địa như Barista và Café Coffee Day.

Ông Takanori Higuchi, đại diện văn phòng tại New Delhi của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), nhận định mô hình phục vụ tại bàn đang trở nên quen thuộc hơn, nhất là với người trẻ có thói quen ngồi làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè tại quán cà phê nhiều giờ liền.

"Các quán cà phê dịch vụ trọn gói đang ngày càng phổ biến như những không gian nơi nhân viên văn phòng và sinh viên đại học có thể thoải mái dành nhiều thời gian ăn uống, đọc sách và giao lưu", ông nói.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp mô hình này ngày càng phổ biến là sự gia tăng của tầng lớp thu nhập khá. Dữ liệu từ đơn vị nghiên cứu Euromonitor dự báo đến năm 2030, 40% dân số Ấn Độ sẽ gia nhập nhóm trung - thượng lưu, tăng đáng kể so với mức 10% của năm 2020.

Cùng với đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu và Thị trường Ireland dự đoán thị trường cà phê của nước này có thể tăng hơn gấp đôi lên 929 triệu USD trong năm 2030.

Tuy nhiên, con số này vẫn tương đối nhỏ so với thị trường Nhật Bản, chỉ bằng 1/10. Ấn Độ chủ yếu sản xuất Robusta và đứng thứ 7 thế giới về sản lượng.

C-United cho biết việc "lấn sân" sang Ấn Độ cũng nhằm tìm kiếm nguồn cung cà phê mới, trong bối cảnh biến đổi khí hậu dự kiến làm giảm một nửa diện tích trồng Arabica - loại cà phê chủ lực của doanh nghiệp.

Từ năm 2024, công ty đã bắt đầu khảo sát các nông trại trong nước nhằm hướng tới tăng tỷ lệ thu mua nội địa cho chuỗi cửa hàng.

Ngoài Coffee-Kan, chuỗi Pret A Manger của Anh cũng đã khai trương cửa hàng phục vụ tại bàn đầu tiên tại Ấn Độ trong năm nay.

Song song đó, Doutor Nichires Holdings đang chuẩn bị ra mắt cửa hàng đầu tiên của chuỗi Kanno Coffee tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 3/2026, với mức chi tiêu dự kiến khoảng 1.000 yen/khách. Công ty hiện vận hành khoảng 20 cửa hàng Hoshino Coffee tại Đài Loan và Philippines.

Komeda - một thương hiệu Nhật Bản khác - cũng đang mở thêm chi nhánh tại Đài Loan và Indonesia, nâng tổng số cửa hàng ngoài Nhật Bản lên 80 điểm, gấp hơn 4 lần so với năm 2021.

Tuy vậy, việc mở rộng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Doutor Nichires từng mở 5 cửa hàng tại Malaysia với thực đơn halal, nhưng do chọn mặt bằng gần khu dân cư đông người gốc Hoa - nhóm không ưu tiên đồ halal - doanh thu không đạt kỳ vọng và 4 trong 5 cửa hàng đã đóng cửa vào tháng 9. “Chúng tôi đã chọn sai chiến lược thực đơn”, Chủ tịch Masanori Hoshino thừa nhận.

Ngoài rủi ro thị hiếu, các chuỗi cà phê từ đất nước mặt trời mọc còn đối mặt với những rào cản hạ tầng. Ông Masashi Kono từ JETRO cho biết chuỗi cung ứng thực phẩm tại Ấn Độ hiện vẫn kém ổn định, kho lạnh và logistics đông lạnh chưa hoàn thiện, trong khi thủ tục hải quan phức tạp và khác nhau theo từng loại hàng hóa.

Dù vậy, C-United cho rằng việc chọn một thị trường khó như Ấn Độ làm điểm khởi đầu sẽ giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm về vận hành, logistics và phát triển thực đơn trước khi mở rộng quy mô lớn hơn trong khu vực.