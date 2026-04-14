154 người tử vong do tai nạn trong 4 ngày đầu Songkran

4 ngày đầu của tuần lễ Songkran tại Thái Lan ghi nhận 755 vụ tai nạn và 154 người tử vong. Nhà chức trách cảnh báo đảm bảo an toàn và nguy cơ phạt tù đối với các hành vi sàm sỡ.

Tính đến ngày 14/4, 755 vụ tai nạn giao thông được ghi nhận trong 4 ngày đầu của Tết Songkran tại Thái Lan, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số người thiệt mạng lại tăng khoảng 7,5% với 154 người, người bị thương giảm từ 999 xuống còn 705 trường hợp, theo cập nhật mới nhất từ Bangkok Post.

Ông Yossapol Wenukoset, người đứng đầu Trung tâm An toàn Giao thông Đường bộ Thái Lan (RSC), cho biết riêng ngày 13/4, toàn quốc xảy ra 237 vụ tai nạn, khiến 224 người bị thương và 51 người thiệt mạng.

Songkran, hay còn gọi Tết cổ truyền của Thái Lan, diễn ra ngày 13-15/4. Song, người dân nước này thường lễ hội kéo dài lễ hội một tuần lễ tùy địa phương.

Ngày 13/4, các tuyến phố tại Bangkok bắt đầu đông người từ sớm. Trên nhiều con đường trung tâm như Khao San và Silom, du khách mang theo súng nước, xô, chờ đến lượt hòa vào dòng người. Nước được hắt qua lại giữa các nhóm đứng sát nhau, kéo dài từ đầu đến cuối phố.

Càng về trưa, các khu vực tổ chức lễ hội ghi nhận lượng người tăng nhanh. Tại những điểm tập trung đông, khoảng cách giữa các nhóm gần như không còn. Hoạt động té nước diễn ra liên tục, kèm theo việc thoa phấn lên mặt người tham gia.

Theo Bangkok Post, Tòa án Tư pháp Thái Lan cảnh báo người tham gia Songkran về nguy cơ bị phạt tù tới 10 năm và/hoặc phạt tiền 200.000 baht nếu có hành vi sàm sỡ trong lúc té nước đông người. Trong quá trình vui chơi, người dân và du khách cần hạn chế mọi tiếp xúc cơ thể, ngoại trừ việc thoa phấn lên mặt và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý rõ ràng.

Ngay cả khi không có tiếp xúc cơ thể, các hành vi mang tính quấy rối như lời nói khiếm nhã, cử chỉ không phù hợp, nhìn chằm chằm hoặc gửi tin nhắn xúc phạm qua mạng cũng có thể bị xử lý, với mức phạt tối đa 12 tháng tù và/hoặc 20.000 baht.

Chiều 13/4, lực lượng chức năng được triển khai dày tại các khu vực trung tâm Bankok. Riêng tuyến Khao San, khoảng 600 cảnh sát có mặt để điều tiết dòng người và giữ trật tự.

Trong khi đó, tại Pattaya (tỉnh Chonburi), cảnh sát du lịch tăng cường kiểm tra an toàn hàng hải. Trên bến tàu Laem Bali Hai, nhân viên phối hợp với lực lượng cảnh sát biển và cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra nồng độ cồn bắt buộc đối với tất cả người điều khiển tàu chở khách.

Tại tỉnh Samut Sakhon, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Worasit Liangprasit trực tiếp kiểm tra các chốt giao thông vào ngày 13/4, yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo giao thông thông suốt và chuẩn bị phương án ứng phó trong suốt kỳ nghỉ kéo dài.