Siết visa có thực sự giúp Thái Lan cứu ngành du lịch?

Những tháng gần đây, hàng loạt thông báo từ các cơ quan nhà nước tại Thái Lan liên quan chính sách thị thực (visa) khiến bức tranh tổng thể trở nên phức tạp và khó hiểu.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đã phê duyệt kế hoạch giảm thời gian miễn thị thực cho du khách từ một số quốc gia, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, dù quy định hiện hành mới được áp dụng khoảng một năm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ đồng thời xem xét nhiều biện pháp quản lý du lịch, bao gồm yêu cầu bảo hiểm nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế, áp dụng phí du lịch 300 baht khi nhập cảnh và siết kiểm soát hình thức "visa run" tức xuất cảnh ngắn hạn rồi quay lại để gia hạn lưu trú, theo Bangkok Post.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết khoảng 90% du khách chỉ lưu trú 1-30 ngày, trong khi chưa đến 10% ở lại lâu hơn. "Có cơ sở rõ ràng để xem xét lại mốc 60 ngày và có thể rút ngắn nhằm phù hợp hơn với hành vi du lịch thực tế", ông nói.

Những du khách có nhu cầu lưu trú dài hơn có thể xin các loại thị thực khác như Destination Thailand Visa, cho phép ở lại tối đa 180 ngày.

Theo ông Surasak, việc kéo dài thời gian miễn visa thời gian qua đã phát sinh một số vấn đề ngoài mong muốn, như người nước ngoài làm việc trái phép, cạnh tranh với lao động địa phương hoặc tham gia các hoạt động không phù hợp.

Việc điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo chỉ những "du khách thực sự, có chất lượng" được nhập cảnh, phù hợp định hướng chuyển từ "số lượng" sang "giá trị" của ngành du lịch.

Theo Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow, visa 60 ngày có thể tạo điều kiện cho một số trường hợp nhập cảnh với mục đích không đúng, trong khi 30 ngày là đủ cho nhu cầu du lịch thông thường. Quan điểm này cũng được nhiều lãnh đạo chia sẻ, trong đó có cảnh báo về các hoạt động lừa đảo và "kinh tế xám".

Tuy nhiên, các số liệu hiện có chưa cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa thời hạn visa và mức độ tội phạm. Năm 2025, Thái Lan thu hồi 3.249 thị thực liên quan đến hành vi phạm pháp trong tổng số hơn 30 triệu lượt khách quốc tế.

Bên cạnh việc điều chỉnh visa, chính phủ Thái Lan cũng dự kiến triển khai phí du lịch, thường được gọi là "phí nhập cảnh đường bộ". Theo Bộ trưởng Surasak, nguồn thu sẽ được đưa vào quỹ du lịch nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn cho du khách, bao gồm bảo hiểm tai nạn và rủi ro.

Khoản phí này cũng được sử dụng để nâng cấp hạ tầng như điểm tham quan, tiện ích công cộng và hệ thống an toàn và hỗ trợ các cộng đồng địa phương chịu áp lực từ lượng khách lớn.

Sawet Vienthong, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Phật giáo Mahamakut, nhận định việc điều chỉnh thời hạn visa hay thu phí không thể giải quyết tận gốc vấn đề tội phạm xuyên quốc gia. Ông đề xuất tăng cường kiểm tra lý lịch và mối liên hệ của người nhập cảnh với các mạng lưới bất hợp pháp.

Trong khi đó, Paisan Sukcharoen, quyền Chủ tịch Hội đồng Du lịch Chiang Mai, đồng tình một phần với định hướng siết chặt, nhưng lưu ý du khách vẫn có thể xin gia hạn sau 30 ngày, tạo ra kẽ hở cho việc lạm dụng.

Ông cũng cho hay những người có ý đồ xấu hoàn toàn có thể tìm cách khác để ở lại lâu hơn, trong khi chính sách mới có thể ảnh hưởng đến nhóm lưu trú hợp pháp dài hạn như người làm việc từ xa.

Những tranh luận xung quanh chính sách mới đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của việc siết visa. Nhiều ý kiến cho rằng nếu vấn đề nằm ở hoạt động phi pháp, tình trạng lưu trú quá hạn hay áp lực lên hệ thống công, việc xử lý trực tiếp các vấn đề này sẽ hiệu quả hơn.

Ngay cả khi chính sách visa chặt chẽ hơn có thể góp phần kiểm soát, Thái Lan vẫn phải đảm bảo mục tiêu thu hút du khách và duy trì tăng trưởng ngành du lịch.

Theo các chuyên gia, việc thu hút "du khách chất lượng" không chỉ phụ thuộc vào quy định thị thực, mà còn nằm ở năng lực thực thi pháp luật và chất lượng trải nghiệm tại điểm đến. Nói cách khác, chính cách quản lý và phát triển du lịch mới là yếu tố quyết định.

