Hàn Quốc nối lại tàu du lịch tới biên giới Triều Tiên

Sau hơn 6 năm gián đoạn, ngày 10/4, Hàn Quốc nối lại tuyến tàu du lịch từ Seoul đến ga Dorasan, điểm cuối phía Bắc của mạng lưới đường sắt nước này sát biên giới Triều Tiên.

Yonhap dẫn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết các chuyến tàu du lịch từ Seoul đến ga Dorasan ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, đã hoạt động trở lại từ ngày 10/4 sau khoảng 6,5 năm ngừng khai thác. Tuyến tàu được đặt tên là “DMZ Peace Link” (Tàu Hòa bình DMZ).

Đây là tuyến tàu đưa du khách tới ga Dorasan, nhà ga nằm ở cực Bắc của Hàn Quốc, ngay sát biên giới Triều Tiên. Việc mở lại tuyến này cho phép hành khách di chuyển bằng đường sắt vượt qua Đường kiểm soát dân sự, khu vực vốn hạn chế người dân tiếp cận gần Khu phi quân sự DMZ, vùng đệm ngăn cách 2 nước.

Từ ga Dorasan, du khách có thể tiếp tục tham quan một số điểm đến gần đó như Đài quan sát Dorasan và một làng du lịch trong khu vực biên giới. Theo kế hoạch, tàu hiện chạy một chuyến vào thứ Sáu của tuần thứ hai và tuần thứ tư mỗi tháng cho đến hết tháng 5. Từ tháng 6, tần suất sẽ tăng lên thành mỗi thứ Sáu hàng tuần. Trên hành trình, tàu khởi hành từ ga Seoul, dừng tại Unjeong và Imjingang trước khi tới Dorasan.

Ga Dorasan từ lâu được xem là biểu tượng của hợp tác liên Triều. Đây là điểm cuối phía Bắc trong mạng lưới đường sắt Hàn Quốc, được thiết lập sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí kết nối đường sắt tại hội nghị thượng đỉnh năm 2000, trong giai đoạn quan hệ hai bên tạm thời hòa dịu.

Đến đầu thế kỷ 21, Hàn Quốc - Triều Tiên từng đạt được thỏa thuận tái kết nối tuyến đường sắt này và tiến hành các chuyến chạy thử vào năm 2007. Tại ga Dorasan, tàu hàng cũng từng vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa thành phẩm đến và đi từ Khu công nghiệp Kaesong, khu công nghiệp do hai miền cùng vận hành ở Triều Tiên. Tuy nhiên, khu công nghiệp này đóng cửa vào năm 2016 khi căng thẳng liên Triều leo thang. Sau đó, ga Dorasan chủ yếu phục vụ tàu du lịch nội địa đến khu vực biên giới trước khi đóng cửa hoàn toàn vào cuối năm 2019 do đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ đánh dấu sự kiện, ông Chung Dong-young, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, cho rằng việc nối lại tuyến tàu là một điểm khởi đầu “nhỏ” hướng tới mục tiêu thiết lập hòa bình với Bình Nhưỡng. Theo ông, khi du khách có thể trực tiếp tới thăm, chứng kiến và trải nghiệm không gian hòa bình tại ga Dorasan, khái niệm hòa bình sẽ không còn chỉ là những thông điệp mang tính biểu tượng, mà có thể hiện diện trong đời sống thường nhật.

Trước đó, ngày 1/4, chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo mở cửa trở lại toàn bộ 12 tuyến đường đi bộ chủ đề hòa bình gần khu phi quân sự trên biên giới liên Triều. Việc lần lượt khôi phục các hoạt động tham quan tại khu vực này cho thấy Hàn Quốc đang nỗ lực đưa DMZ trở thành một không gian vừa mang giá trị lịch sử, vừa là điểm đến giúp công chúng tiếp cận gần hơn với thông điệp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.