Cảnh 'vỡ trận' tại lễ hội té nước lớn nhất thế giới ở Thái Lan

Ngày 13/4, giữa cái nóng oi bức của tháng 4, cũng là cao điểm của lễ hội Songkran , du khách khắp nơi lũ lượt đổ về Bangkok, Thái Lan . Không khí lễ hội bao trùm các tuyến phố khi du khách mang theo súng nước, các gian hàng bán đồ chơi nước và đồ uống hoạt động nhộn nhịp. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát du lịch cùng chính quyền địa phương được tăng cường nhằm đảm bảo trật tự và hỗ trợ người tham gia.

Lễ hội Songkran , hay còn gọi Tết cổ truyền của Thái Lan, diễn ra ngày 13-15/4, là một trong những dịp quan trọng nhất trong năm và trùng với giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Bắt nguồn từ các nghi thức thanh tẩy, cầu may, Songkran ngày nay đã trở thành lễ hội té nước quy mô lớn trên toàn quốc, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Tại Khaosan Road, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok, du khách hòa mình vào không khí sôi động của các hoạt động té nước. Tuyến phố dài khoảng 400 m thuộc quận Phra Nakhon, trở nên đông đúc vào cao điểm ngày lễ.

Trên Bangkok Post, Aaron Marschall, du khách Đức trong chuyến đi kéo dài 2 tuần, cho biết Thái Lan mang đến trải nghiệm "sốc văn hóa" theo hướng tích cực và đúng với kỳ vọng. "Với mức chi phí như vậy, đây là một trong những trải nghiệm tốt nhất thế giới. Tôi muốn tìm kiếm điều gì đó rất khác so với nước Đức", anh nói. Dù từng nghe về lễ Songkran trước chuyến đi, Marschall thừa nhận chưa hiểu hết ý nghĩa văn hóa, nhưng vẫn háo hức trải nghiệm "một lần trong đời".

Trong khi đó, Aaron Kerney, du khách Ireland quay lại Thái Lan lần thứ 3, cho biết kế hoạch bị ảnh hưởng khi một người bạn không thể tham gia do chuyến bay bị hủy. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định tiếp tục hành trình. "Đây vẫn là nơi tôi yêu thích nhất thế giới, không đâu giống như vậy", Kerney nói, cho biết năm nay là lần đầu anh trải nghiệm lễ Songkran.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gửi lời chúc mừng người dân nhân dịp lễ Songkran, kêu gọi vui chơi có trách nhiệm khi các hoạt động diễn ra trên toàn quốc. Trước kỳ nghỉ lễ, các cơ quan chức năng trên cả nước đã tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông, nhằm giúp người dân và du khách tham gia lễ hội thuận lợi.

Tòa án Tư pháp Thái Lan cũng cảnh báo người tham gia lễ Songkran về nguy cơ bị phạt tù tới 10 năm và/hoặc phạt tiền 200.000 baht nếu có hành vi sàm sỡ trong lúc té nước đông người. Cảnh báo được đưa ra khi các hoạt động lễ hội tại Khaosan Road, Bangkok và nhiều địa điểm khác bước vào cao điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong quá trình vui chơi, người dân và du khách cần hạn chế mọi tiếp xúc cơ thể, ngoại trừ việc bôi bột lên mặt và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý rõ ràng. Ngay cả khi không có tiếp xúc cơ thể, các hành vi mang tính quấy rối như lời nói khiếm nhã, cử chỉ không phù hợp, nhìn chằm chằm hoặc gửi tin nhắn xúc phạm qua mạng cũng có thể bị xử lý, với mức phạt tối đa 12 tháng tù và/hoặc 20.000 baht.

Tại các nhà ga ở Bangkok và khu vực lân cận, nhất là gần các địa điểm tổ chức lễ hội té nước, lượng khách tăng cao trong giờ cao điểm. Các đơn vị vận hành được yêu cầu triển khai biện pháp kiểm soát đám đông nghiêm ngặt, bao gồm điều tiết lối ra vào, tăng cường nhân sự và tối ưu dòng di chuyển nhằm giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

